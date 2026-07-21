Por Marco Quilca León

Hay fotografías que explican un partido. Otras, una época. Y unas pocas, las más extraordinarias, parecen atravesar el tiempo para unir dos generaciones separadas por cuarenta años. Antes de que Lionel Messi tuviera una de sus mejores actuaciones ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, hubo un silencio que apenas duró unos segundos. El capitán argentino estrechó la mano de Harry Kane durante el sorteo inicial y, mientras el delantero inglés desviaba la vista hacia la moneda del árbitro, Messi jamás dejó de observarlo. Fue una mirada firme, casi desafiante, imposible de interpretar en ese instante, pero que adquirió un significado inmenso apenas terminó el partido.

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