Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Se descontroló!: La furia de Messi contra el árbitro tras dura derrota del Inter Miami. (Foto: MLS)
¡Se descontroló!: La furia de Messi contra el árbitro tras dura derrota del Inter Miami. (Foto: MLS)
Por Redacción EC

Lionel Messi es protagonista de un video viral en el que se le ve descargando su furia contra los árbitros, tras la dura derrota por 3-0 que el Inter Miami sufrió ante Los Ángeles FC, en el estreno de la Major League Soccer (MLS). ¿Qué pasó?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.