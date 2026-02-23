Lionel Messi es protagonista de un video viral en el que se le ve descargando su furia contra los árbitros, tras la dura derrota por 3-0 que el Inter Miami sufrió ante Los Ángeles FC, en el estreno de la Major League Soccer (MLS). ¿Qué pasó?

Durante el partido, Messi ya estaba molesto con algunas decisiones arbitrables que, a su juicio, no fueron correctas y que influyeron en el resultado. En las imágenes del video, se le puede ver detrás de la terna arbitral reclamando camino a vestuarios.

En otro momento, Messi tuvo que ser abordado por su compañero Luis Suárez para acabar con la tensa situación. De hehco, el uruguayo toma del brazo al argentino para llevarlo hacia los camerinos del Inter Miami y que el problema no escale.

Lionel Messi salió molesto con el arbitraje tras la goleada de LAFC 3-0 ante Inter de Miami. #messi #intermiami pic.twitter.com/NiOlzYVKrW — Giovanni Guerrero (@gioxguerrero) February 22, 2026

El video ha generado revuelo en la MLS y la liga ya inició una investigación preliminar para evaluar si la conducta del capitán de ‘Las Garzas’ infringió alguna norma disciplinaria, como el acceso a zonas restringidas o confrontación con oficiales.

En Inter Miami esperan que Messi no reciba ningún castigo y pueda estar disponible para las próximas fechas.

