Desde el comunicado emitido por Barcelona el pasado jueves y la conferencia de despedida de Lionel Messi, los hinchas del club han experimentado diversas sensaciones por el hecho de perder al máximo ídolo. En esa línea, un fanático y socio de los azulgranas se pronunció para expresar indignación por lo ocurrido en los recientes días.

Jaume Llopis renunció rápidamente tras enterarse que el rosarino no continuaba en la institución. El ya ex miembro del Espai Barça publicó una carta donde criticó las acciones de Joan Laporta en el club. Sin embargo, aún tenía más palabras que decir sobre la situación.

Este lunes, en una entrevista para el programa ‘Qué T’hi Jugues’ de la Cadena SER, el ex directivo arremetió contra la entidad asegurando que carecieron de interés para que Messi siga defendiendo los colores azulgranas: “Es una decisión de ejecutivos que no conocen al Barça, que no es una multinacional al uso. No ha habido la voluntad de negociar la continuidad”.

Asimismo, señaló que, a su entender, se realizó una mala gestión en la salida del argentino: “Se ha hecho mal el qué y el cómo. Se notó en la frialdad del jugador con el presidente. No se ha dicho la verdad, queremos saber qué se trama con Florentino Pérez por parte de Laporta”.

“El tema de la Superliga es un gran proyecto, pero incierto. No sé qué se pretende con el entente cordiale con el presidente del Madrid. No se entiende que mientras los barcelonistas lloraban la salida de Leo, Laporta se comiera una mariscada con el presidente del Madrid. Hay que cuidar la imagen”, agregó sobre su encuentro con el presidente del cuadro blanco.

Más problemas para Barcelona

Jaume aseguró que la salida de ‘Lio’ no es una solución para los problemas del club: “Echar a Messi es una simple rebaja y no se ha hecho nada ante otros casos como los de Umtiti, Coutinho o las vacas sagradas. Despedir a Matheus era lo más facilito, pero si se llega a rescindir a alguna de las vacas sagradas era un mensaje de cara a todo el mundo, porque a día de hoy, si no hay rebajas salariales, no creo que Memphis pueda jugar el domingo porque sigue sin estar inscrito”.

“A corto plazo, tenemos muy difícil tener ingresos y hemos perdido el principal patrimonio a cambio de rebajar el sueldo de Messi, pero antes sobraba mucha más gente. No hay en el club gente para gestionar crisis, a pesar de que Reverter es un gran ejecutivo, pero no tiene experiencia en estos casos y no conoce lo que es el Barça, hay que tener en cuenta los sentimientos”, agregó.

Además, Llopis aseguró que Joan Laporta aún no contestado a su renuncia, pero si tuvo comunicación con su hermano. “No me ha respondido, el qué sí lo hizo fue su hermano de mala manera, insultándome en un mensaje de voz que ya ha borrado”, mencionó.