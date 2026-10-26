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Resumen

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Este lunes se entregará el Balón de Oro 2026 (Foto: AFP)
Este lunes se entregará el Balón de Oro 2026 (Foto: AFP)
Por José Antonio Bragayrac

Mbappé jugó para el Balón de Oro. Un doblete suyo en el Camp Nou frenó en seco a un Barcelona que llegaba con puntaje perfecto y encantado por el virtuosismo de Lamine Yamal, el otro gran candidato al máximo premio individual que será entregado hoy en Londres.

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