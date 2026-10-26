Mbappé jugó para el Balón de Oro. Un doblete suyo en el Camp Nou frenó en seco a un Barcelona que llegaba con puntaje perfecto y encantado por el virtuosismo de Lamine Yamal, el otro gran candidato al máximo premio individual que será entregado hoy en Londres.

Sin mayor lucidez que la eficacia, el francés -máximo goleador de los Mundiales- aparició donde tenía que estar: primero para que un despegue le rebote y se convierta en el 1-0 y luego para definir con simpleza tras una brillante trepada de Camavinga y el 2-1.

Mbappé fue la figura y responsable máximo de que Barcelona pierda su invicto en la Liga Española y se quede, aunque aún líder, con 27 unidades. Ahora, solo tres puntos por encima del tercero Real Madrid, que no ganaba en el Camp Nou desde abril del 2023.

Raphinha había encontrado el empate producto de un misil. Pero el mejor del partido, un tal Bellingham, se encargaría de que más de uno en la casa azulgrana le aplauda mentalmente: el inglés apeló a una fantasía circense con la pelota frente a Gabriel Jesus y Pedri para limpiarle la cancha a Camavinga, que no hizo más que salir disparado y sacar el centro para el segundo de Mbappé. Un golazo y también una obra de arte.

Real Madrid's Turkish midfielder #15 Arda Guler (R) celebrates scoring his team's second goal with Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe during their UEFA Champions League first round day 3 football match between Real Madrid CF and RB Leipzig at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on October 21, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) / OSCAR DEL POZO

—Los candidatos y cómo se define al ganador—

Bellingham, curiosamente, es uno de los 30 nominados al Balón de Oro, aunque con pocas chances de ganar.

Lamine Yamal ganó el premio al mejor jugador joven durante los últimos dos años y este 2026 se coronó campeón del mundo en Estados Unidos 2026. Además, lideró al Barcelona para consagrarse campeón de la Liga Española. Es uno de los grandes candidatos.

Le sigue Kylian Mbappé, quien como mayor hazaña ostenta haber conseguido quedarse con el título de máximo goleador de los mundiales tras anotar 10 goles en la edición 2026 y llegar a los 22 goles.

Harry Kane se ha cansado de romper récords con el Bayern en Alemania y fue figura y goleador de Inglaterra en el Mundial, donde quedó tercero. Luego esta Messi: 8 goles en el Mundial, subcampeón del mundo.

¿Cómo se elige? Hay toda una ecuación científica, pero es más o menos así: El Balón de Oro es otorgado por un jurado internacional de periodistas especializados, con un representante por cada país entre los primeros 100 de la última actualización de los rankings FIFA en la rama masculina.

Cada uno arma un ránking y cada posición tiene un puntaje. Al final, el jugador con mayor puntaje es elegido. ¿Qué factores se deben tener en cuenta? Hay tres principios:

Actuaciones individuales

Actuaciones y logros del equipo

Clase y juego limpio

CIUDAD DE WESTMINSTER, LONDRES (INGLATERRA), 26/10/2026. Revisa cómo le fue a Lionel Messi en el Balón de Oro 2026 que se realizó este lunes en London Palladium, Inglaterra. FOTO: X de la Selección Argentina.

—La cita en Londres—

Por primera vez en la historia la gala del Balón de Oro se celebrará en Londres por su edición número 70, y esto se debe a que el primer trofeo lo ganó un jugador inglés: Stanley Matthews.

El Balón de Oro es quizá el galardón individual más prestigioso del fútbol mundial. Fue creado por la revista France Football hace 70 años para reconocer al mejor futbolista del año y desde el 2018 también se reconoce a la mejor jugadora del mundo.

Aunque hay 30 nominados, los favoritos son al menos cinco: Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri y Lionel Messi. Desde la edición 2022 se elige al mejor de la temporada europea y ya no del año natural.

Solo uno hoy, en la gala que se realizará desde las 3:00 p.m. en el London Palladium Theatre en Londres, será el elegido para tomar el trofeo que en el 2025 le perteneció a Ousmane Dembélé. Por lo pronto, hoy Mbappé amaneció más feliz y Yamal, un poquito menos.

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