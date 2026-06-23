Lionel Messi volvió a escribir una página histórica con la selección argentina y su hazaña no pasó desapercibida ante los ojos del mundo. Tras marcar un doblete ante Austria por el Mundial 2026, el capitán argentino se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 18 tantos, una marca que fue celebrada por medios y aficionados de todo el planeta.

Una de las portadas que más llamó la atención llegó desde Argentina. El diario deportivo Olé publicó una tapa especial con una imagen de Messi festejando junto a sus compañeros y una frase que resaltó el impacto del delantero en la historia del fútbol mundial.

“No hay más palabras”, fue el mensaje elegido por el reconocido medio deportivo para acompañar la fotografía de Messi con la camiseta de Argentina. La portada rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron la imagen para destacar la vigencia del astro argentino.

La publicación estuvo acompañada por un audio viral de TikTok llamado “STEHTO”, un instrumental de estilo phonk que se caracteriza por sus coros repetitivos y ritmo marcado. Al no contar con una letra tradicional, el tema se ha convertido en un recurso frecuente para contenidos visuales en redes.

Con su doblete frente a Austria, Messi superó registros históricos y dejó atrás la marca de Miroslav Klose, quien sumó 16 goles en los Mundiales. A sus 39 años, el argentino continúa ampliando su legado en la máxima competición del fútbol.

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