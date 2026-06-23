“No hay más palabras”: la portada de Olé sobre Messi que es viral en redes sociales. (Foto: AFP)
“No hay más palabras”: la portada de Olé sobre Messi que es viral en redes sociales. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a escribir una página histórica con la selección argentina y su hazaña no pasó desapercibida ante los ojos del mundo. Tras marcar un doblete ante Austria por el Mundial 2026, el capitán argentino se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 18 tantos, una marca que fue celebrada por medios y aficionados de todo el planeta.

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