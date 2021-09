Si las miradas hablaran, la de Lionel Messi a Mauricio Pochettino en la victoria del PSG (2-1) ante Lyon dejó un claro mensaje: no le agradó para nada ser cambiado. Porque el marcador estaba igualado cuando dejó el campo -a los 75′- por Achraf Hakimi, y porque obviamente es un competidor nato que odia dejar ser reemplazo en medio de un encuentro. Quiere jugar los 90 minutos y cada partido de la temporada, así esté con alguna molestia física como en la final de la Copa América 2021 ante Brasil o en las semifinales del mismo torneo frente a Colombia en el que acabó con el tobillo ensangrentado. De hecho, las estadísticas ayudan a entender su molestia contra su técnico: desde 2010, Leo solo había sido sustituido 17 veces en 370 partidos.

“Se acercan partidos claves y debemos protegernos. Las decisiones las tomamos por todo el equipo. Creo que todo el mundo sabe que tenemos muchos grandes jugadores, con una plantilla de 35 hombres”, explicó Pochettino sobre el cambio de Messi. El problema es que el astro argentino, como Cristiano Ronaldo, no entra en esa escala de “grandes jugadores”. Lo sabe todo el mundo del fútbol, sobre todo en Qatar. Khalifa Bin Hamad Al Thani, familiar de los dueños del París Saint-Germain, tuiteó un mensaje tan ambiguo como críptico para el entrenador recordándole que “Londres es una ciudad hermosa, ya lo sabes”.

(Foto: captura de pantalla - Twitter)

Que Lionel sea sustituido en un partido ya es de por sí una anomalía, que eso ocurra con su equipo empatando es inédito. La ‘Pulga’ tuvo un gran primer tiempo ante el Lyon creando jugadas en ataque, organizando desde el mediocampo, estrelló su tiro libre en el palo y tuvo un mano a mano que le tapó Anthony Lopes. En el segundo tiempo no fue el mismo, aunque eso se podría decir de todos los jugadores. El PSG, en los partidos de esta temporada, se ha mostrado como un dream team que no puede conectar a sus estrellas. A eso se le suman los problemas de tener a los mejores del mundo en un mismo vestuario. Primero fue Kylian Mbappé y su pedido de salida hacia el Real Madrid, luego la advertencia de Gianluigi Donnarumma que dejó en claro que no será suplente de Keylor Navas. Más allá de ser el líder con puntaje ideal (18 de 18) en la Ligue 1, en París empiezan a brillar los conflictos.

Pero volviendo al tema Messi: la última vez que fue sustituido fue el 9 de enero pasado, pero en un partido que no tiene nada que ver, por contexto y resultado, con el del último domingo en el Parque de los Príncipes. En la victoria del Barcelona (4-0) ante Granada -doblete del ‘10’-, Ronald Koeman decidió darle descanso para reservarle de cara a la Supercopa de España. De hecho, según Opta, Leo solo ha sido sustituido en 54 de los 522 partidos que ha jugado en La Liga .

Lionel Messi no entiende por qué fue sustituido. (Foto: Reuters)

La extraña situación entre Pochettino y Lionel parece tener una explicación. De acuerdo a la información del diario francés L’Equipe, el atacante se retiró por unas molestias en la parte superior de la rodilla izquierda que, aunque no le impidieron seguir jugando, podría haber llegado a mayores en caso de no intervención del técnico. Esta lesión la vendría arrastrando desde la victoria de Argentina (3-1) ante Venezuela, cuando el central venezolano Luis Adrián Martínez le propinó una terrible falta que le dobló la pierna.

Incluso el rotativo galo indicó que este lunes el rosarino se ha entrenado con normalidad en el Camp des Loges. El ‘30’ llegó cojeando al Centro Deportivo del PSG y trabajó bajo cuidados . Mañana se someterá a nuevas pruebas y el cuerpo técnico decidirá si entra en la convocatoria para el choque ante el Metz este miércoles (2 p.m.) por la Ligue 1. Pese a ello, el enfado de Messi fue notorio. Sus gestos al salir y su nula celebración ante el gol de Mauro Icardi, quien puso el 2-1 a los 93 minutos.

Mira el desplante de Messi a Pochettino al ser sustituido en el PSG Paris Saint Germaint consiguió un importante triunfo 2-1 ante el Lyon en Ligue 1. Sin embargo, un gesto polémico de Lionel Messi con Mauricio Pochettino se llevó toda la atención en el encuentro. (Fuente: América TV)

TAMBIÉN PUEDES LEER: Luis Advíncula y otros casos de racismo que lamentablemente recordamos los peruanos

El consejo de Guardiola a Sabella que Pochettino debe tener en cuenta

En la última temporada de Pep Guardiola al mando del Barcelona, en 2012, el entrenador español cometió un “error” con Lionel Messi. Así lo cuenta Guillém Balagué en su libro “Pep Guardiola: otra manera de ganar”: “En el tercer partido de Liga ante la Real Sociedad en Anoeta, Pep dejó a Messi en el banquillo. Pensó que el argentino había regresado cansado de su estancia con su selección. A Leo no le gustó la decisión . Cuando saltó al campo a media hora del final, su contribución fue escasa en un decepcionante empate a dos y, según fuentes del club, al día siguiente no se presentó al entrenamiento. A partir de aquel momento, Messi no volvió a perderse un solo minuto de la temporada”.

Ese episodio dejó marcado al actual DT del Manchester City. Y en una reunión con el entonces técnico de la selección Argentina, Alejandro Sabella, en septiembre del 2012, Pep le dio consejos sobre cómo manejar a Leo para potenciarlo y sacar su mejor versión. Más allá de cuestiones tácticas, posiciones dentro del campo, el español le dio un mensaje en otra dirección: “ A Leo hay que hablarle poco, blindarlo en el equipo con compañeros que le hagan el trabajo más sencillo, escuchar muy bien lo poco que dice y no olvidar que no hay que sacarlo nunca del campo, ni siquiera al final para que sea ovacionado ”.

Esas últimas 18 palabras, el último de los cuatro mandamientos según Pep, tomaron actualidad luego de los ocurrido en el Parque de los Príncipes, cuando Mauricio Pochettino decidió sustituir a la ‘Pulga’ faltando 15 minutos. Guardiola siempre fue consciente de que gestionar los egos de un vestuario repleto de estrellas es más complicado que resolver problemas tácticos. ‘Poche’ deberá aprender eso con un PSG plagado de rockstars.

Pep Guardiola y Lionel Messi. La felicidad en su estado más puro.

Messi y sus cruces con otros técnicos

El 4 de enero de 2015, tras la para por fiestas navideñas, Barcelona disputó un encuentro ante la Real Sociedad por la Liga. El técnico Luis Enrique decidió, por temas de cansancio, dejar en el banco a Lionel Messi sin pensar que esa elección le traería un gran problema con el argentino. El partido acabó 1-0 a favor de los de San Sebastián, una derrota que la ‘Pulga’ -ingresó a los 46′- no pudo evitar.

Aunque nunca se dieron detalles del cruce entre DT y futbolista, Luis Enrique reconoció en 2019 que sí hubo un momento de tensión. “ Hasta que se solucionó todo, hubo un tiempo de tensión, que yo no busqué, sin ninguna duda, pero que apareció y que tuve que gestionar. Pero a día de hoy, solo puedo hablar maravillas de Leo Messi ”, contó en una entrevista con un programa español. La tormenta institucional que se desencadenó llevó a que el presidente Josep Maria Bartomeu convocara elecciones de cara al final de la temporada “para rebajar la tensión en el Barza”, y al cese del entonces secretario técnico del club Andoni Zubizarreta “por una pérdida de confianza”.

Pese a todo, el Barcelona terminó ganando esa temporada la Champions League, la última del club y de Messi hasta ahora. Luis Enrique se quedó dos campañas más y se marchó en 2017 después de ganar nueve títulos, cinco de ellos en la 14-15: Liga, Copa del Rey, Champions, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

Luis Enrique (izq.) y Leo Messi (centro) en el banquillo de Anoeta durante el Real Sociedad-Barza de la Liga 2014/15.

Tres años más tarde, en medio del Mundial Rusia 2018, Leo volvió a tener un cruce con un técnico suyo. Esta vez el otro protagonista fue Jorge Sampaoli, entonces entrenador de Argentina. Según contó el periodista argentino Ariel Senosiain en su libro “El Mundial es Historias”, hubo un fuerte enfrentamiento entre estrella y DT tras la derrota 3-0 ante Croacia por la fase de grupos.

Luego del encuentro, los futbolistas citaron a una reunión a Sampaoli y dos de sus ayudantes. El discurso del plantel, encabezado por Javier Mascherano y Messi, apuntó a la inseguridad en el manejo del técnico. “No nos llega lo que decís. Ya no confiamos en vos. Queremos tener opinión”, le dijeron. “¿Opinión en qué?”, respondió el ‘Hombrecito’. “En todo”, replicaron. “¿Y ustedes van a armar el equipo, dirigir los entrenamientos, todo?”, no se quedó atrás, cuando Lionel salió al frente y le recriminó: “ Me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusiera y a cuáles no, y nunca te di un nombre. Decime delante de todos si alguna vez te nombré a alguien ”.

En la sala, además de los veintitrés jugadores y los tres integrantes del cuerpo técnico, estaba presente Claudio Tapia. El presidente de la AFA sabía de antemano lo que le dirían al entrenador, a quien sólo le dijo: “Tienes que ceder”. Al final, Argentina fue eliminada del Mundial en octavos de final y Sampaoli fue despedido del seleccionado.

Lionel Messi y Jorge Sampaoli.

De Lionel Messi se han dicho un sinfín de cosas. Se han contado historias y muchas de ellas no se sabe si son ciertas. Mauricio Pochettino, su compatriota, deberá aprender a manejarlo, saber llevarlo y potenciarlo para conseguir el único objetivo que tiene por delante: ganar la Champions League.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Marcos López se luce con gol de cabeza en la victoria del San José El lateral revelación de la selección peruana, Marco López, anotó un golazo de cabeza en la victoria 4-3 de su equipo el San José Earthquakes sobre el Austin FC en la MLS. (Fuente: América TV)