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Resumen

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Lionel Messi se despidió de la selección argentina en el Estadio Monumental. (Foto: Agencias)
Lionel Messi se despidió de la selección argentina en el Estadio Monumental. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina debía ser una noche inolvidable, pero los problemas técnicos y las fallas de organización terminaron opacando el homenaje al capitán. Dos días después del evento en el estadio Monumental, la productora Marketing Sports, contratada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), publicó un comunicado en el que explicó los inconvenientes y responsabilizó a River Plate por varias de las dificultades que impidieron desarrollar el espectáculo según lo previsto.

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