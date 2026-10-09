La despedida de Lionel Messi de la selección argentina debía ser una noche inolvidable, pero los problemas técnicos y las fallas de organización terminaron opacando el homenaje al capitán. Dos días después del evento en el estadio Monumental, la productora Marketing Sports, contratada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), publicó un comunicado en el que explicó los inconvenientes y responsabilizó a River Plate por varias de las dificultades que impidieron desarrollar el espectáculo según lo previsto.

“Lamentamos profundamente que Lionel, su familia y los hinchas no hayan podido disfrutar íntegramente del homenaje preparado con tanta dedicación”, señaló la empresa en su pronunciamiento. Entre los principales problemas mencionó la ausencia de la pantalla LED del estadio, que impidió proyectar un video especialmente producido para la ocasión, y la negativa del club a autorizar una alternativa dentro del campo de juego. Según Marketing Sports, esta situación también afectó los recursos audiovisuales previstos para acompañar las presentaciones artísticas.

Pirmera y segunda parte del comunicado.

La productora también cuestionó las condiciones en las que se realizaron los espectáculos musicales. Su propuesta contemplaba un escenario central, pero, al no recibir la autorización correspondiente, los artistas tuvieron que presentarse en espacios laterales, cerca de los bancos de suplentes. Esto, sumado a la presencia de personal de seguridad, prensa y trabajadores operativos, dificultó la visibilidad para Messi y buena parte del público. Además, la empresa sostuvo que hubo restricciones para prolongar algunas canciones e interrupciones durante las actuaciones.

Uno de los momentos más criticados fue el cierre musical, que tenía como sorpresa la presentación del Grupo Cali, una de las bandas favoritas de Messi. Sin embargo, durante el primer tema se produjo un corte de energía eléctrica que interrumpió el espectáculo. Marketing Sports atribuyó lo sucedido al suministro eléctrico del estadio y aseguró que, posteriormente, se encendieron las luces generales, lo que provocó la salida del público e impidió completar el número preparado para el futbolista argentino. La empresa también afirmó que la operación del sonido y la iluminación estaba a cargo del equipo técnico de River.

Tercera parte del comunicado.

Sin embargo, la versión de la productora fue rechazada por el club, que respondió con una serie de precisiones sobre la organización. River sostuvo que el desmontaje de la pantalla LED había sido anunciado el 8 de julio, más de dos meses antes de que la AFA confirmara, el 15 de septiembre, el partido ante Benín y la presencia de Messi. Además, aseguró que la operación del sonido y la iluminación correspondía a Marketing Sports y que había recomendado contratar un grupo electrógeno para evitar problemas eléctricos. El cruce de versiones abrió una disputa sobre las responsabilidades de una despedida que debía estar a la altura de la trayectoria del capitán argentino, pero terminó marcada por las deficiencias del espectáculo.

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