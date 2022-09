Ha pasado un poco más de un año desde el adiós más triste para el barcelonismo: Lionel Messi dejó de ser jugador del equipo catalán. El club que lo vio crecer, que le abrió las puertas al fútbol profesional y que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Una historia que para los amantes del fútbol es única e irrepetible.

Messi en Barcelona se convirtió en un ídolo y luego en leyenda. Ahora estos años de gloria caen en segundo plano tras las últimas revelaciones del diario español ‘El Mundo’ denominadas ‘Barçaleaks’ sobre las exigencias del argentino para renovar en el 2020 y las grandes cifras y cláusulas de sus anteriores contratos.

Exclusiva 🔵 EL MUNDO accede a los archivos secretos del Barcelona: estas eran las brutales exigencias de Messi para su renovación #Barçaleaks https://t.co/7IGk9yB19m — EL MUNDO (@elmundoes) September 20, 2022

Acompañado por sus padres, Messi con 14 años firmó un primer precontrato con el Barcelona. Ese acuerdo del 2001 lo vinculaba profesionalmente con el club como una previa a un contrato profesional que llegaría en dos años. El argentino paso a ser un jugador no profesional de la plantilla de aficionados del equipo catalán.

Este contrato tenía el compromiso de asegurar los servicios como jugador profesional a Messi por nueve temporadas. Además, añadía una penalización en favor del argentino de 150.253 euros en caso de que en el 2003 el Barcelona no quisiera hacerle el contrato profesional que había prometido. En caso fuera el futbolista quien no quisiera firmar aquel contrato debería pagar una multa al club con 5 millones de euros las siguientes tres temporadas. Como jugador no profesional del equipo, Messi recibió una ‘beca’ de 5409 euros por temporada más gastos aparte. Una desigualdad propia de la época que ya no se hace más.

El 01 de julio del 2003, el presidente del Barcelona de aquellos años Joan Laporta, junto a su vicepresidente de Operaciones, Ferran Soriano; y su vicepresidente deportivo, Sandro Rosell se sentaron con Lionel Messi, sus padres y su abogado argentino Iván Horacio Hernández para firmar lo que sería el primer contrato como jugador profesional de Messi. Este contrato tendría una duración de nueve años hasta el 30 de junio del 2012.

Las ganancias por partido jugado

Este contrato traería consigo las condiciones económicas, que ya eran elevadas para un jugador de su edad en aquella época. Messi obtuvo un ingreso fijo de 45.977 euros y 1503 euros por partido oficial jugado aparte durante la temporada 2003/04. Estas cifras fueron aumentando considerablemente cada temporada, con un anual fijo más un monto asegurado por cada partido jugado por el argentino, teniendo en cuenta que los partidos jugados tomados en cuenta serían en los que juegue por lo menos 45 minutos. “En caso de jugar menos tiempo, los minutos en que actúe se irían acumulando hasta completar los 45 minutos que le darán derecho a la percepción del premio antes citado”, se indicaba en el contrato.

Asimismo se acordó un bonus como “compensación convenida por el derecho del equipo técnico para fijar al jugador en la posición más conveniente, convocarle o no para jugar en los partidos oficiales o amistosos, alinearlo o cualquier otra necesidad deportiva”. Para la temporada 2003/04 la suma del bonus era de 5.109 euros anuales, para la del 2011/12 aumentó hasta los 48.021 euros. Por otro lado, el jugador pactó la cesión de los derechos por el uso de su imagen. Esta empezó con una cifra de 9015 euros anuales en su primera temporada y terminó recibiendo 84.743 euros en la última temporada del contrato.

La cláusula de rescisión

Este primer contrato tenía como punto más importante la cláusula de recesión. Si Messi se encontraba jugando para el primer equipo y se marchaba a otro club, debía abonar 150 millones de euros al club. Si jugaba para el Barcelona B la cifra disminuía a 80 millones de euros; y si, estaba en el C eran tan solo 30 millones. El otro caso que se mencionaba era si el Barcelona quería dejar ir al jugador antes de que culminará el contrato le debían pagar entre 180.304 euros y los 300.506 euros.

Messi se quedó en el Barcelona hasta el vencimiento de su último contrato en el 2021, firmado en el 2017 ganando en este entonces 138 millones por temporada entre fijos y sumas extras. Más la primas de renovación de 115.225.000 euros y otra de fidelidad de 77.929.955 euros. Cantidades nunca antes ganadas por un deportista. El argentino se fue del equipo con 672 goles y 35 títulos ganados: 10 ligas, 7 Copas del Rey, 8 Supercopa de España, 4 Champions League, 3 Supercopa de Europa y 3 Mundiales de Clubes, pero aún así estas cifras parecen exageradas.

Con la revelación de estos datos el club catalán emitió un comunicado para mostrar su indignación por la información filtrada y anunciando que no descarta tomar acciones legales contra el diario ‘El Mundo’. El comunicado dice lo siguiente:

“En relación con la información publicada hoy en El Mundo del Siglo XXI, bajo el título ‘BarçaLeaks, los archivos secretos del club, parte 1′, el FC Barcelona expresa su indignación ante la filtración interesada de unas informaciones que formarían parte de un procedimiento judicial. El Club lamenta también que el medio alardee de haber tenido “acceso a una ingente cantidad de documentación y correos electrónicos que están en poder de la investigación del Barçagate” cuando estas informaciones y documentación todavía no han sido compartidas con las partes. En cualquier caso, el artículo en cuestión hace públicos documentos que nada tienen que ver con la instrucción del caso y su uso atenta contra la reputación y la confidencialidad del Club. Por eso, y con el objetivo de proteger los derechos del FC Barcelona, los servicios jurídicos del Club ya están estudiando las medidas oportunas a emprender”.