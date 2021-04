Leandro Paredes, volante argentino del PSG, minimizó el tenso cruce que tuvo con Lionel Messi durante la última visita del cuadro parisino a Barcelona en el Camp Nou, donde fue desafiado su compatriota para sorpresa de propios y extraños.

“Son calenturas como pasa en todos los partidos”, aclaró sobre la discusión que tuvo con la ‘Pulga’ hace poco más de un mes, en el duelo de ida entre los equipos de ambos por los octavos de final de la Champions, pero reconoció que su capitán en la ‘Albiceleste’ lo regañó por emplear juego brusco en ese partido.

“No pasó nada, fue una tontería de la cancha, que quedó ahí nomás”, señaló este viernes Paredes en diálogo con TyC Sports, refiriéndose al episodio poco amistoso que lo unió a Messi a mediados de febrero.

Paredes habla sobre su cruce con Messi en la Champions. (Video: TyC Sports)

“Después me pegó una patadita también, pero no pasa nada. De verdad que es una tontería como pasa en todos los partidos. Yo me he calentado con hermanos, con mi padre, con amigos de toda la vida. Pasa en todas las canchas”, agregó al ser consultado si a Leo no le gustó que le pegara en su propia ‘casa’, cuando la goleada (1-4) del PSG en campo del Barcelona ya se venía venir.

Cruce Paredes-Messi en el Barcelona 1-4 PSG. (Video: ESPN)

¿El ‘Kun’ al PSG?

El exjugador de Boca Juniors también se refirió a la situación actual de Sergio Agüero, quien no renovará con Manchester City luego de una larga relación y cambiará de equipo.

“A nosotros nos gusta siempre jugar con los mejores y el Kun es uno de ellos. Ojalá que decida lo mejor para él primero y después, si viene con nosotros, bienvenido sea”, dijo Paredes para abrirle las puertas del PSG al delantero.

