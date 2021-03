Antes de la eliminatoria que disputaron Barcelona y PSG (clasificó el club francés) en la Champions League, los jugadores del elenco capitalino opinaron sobre el partido y también acerca de la posibilidad de compartir con Lionel Messi en la plantilla. Uno de ellos fue Leandro Paredes, amigo y compatriota del crack.

El mediocampista abrió las puertas de la entidad francesa al delantero de los catalanes. La expresión del jugador de ‘Les Bleus’ y sus compañeros cayeron mal en la interna de los culés. Incluso hubo un cruce entre representantes de ambas directivas a tal punto de considerar “una falta de respeto” comentar de un futbolista (Leo Messi) con contrato.

Desde entonces han pasado algunas semanas y Paredes fue consultado otra vez acerca del mismo asunto. Entonces, el titular de PSG fue contundente al explicar que no realizará ninguna referencia su sobre compañero en la selección Albiceleste. “Me han pedido que no hable más sobre el tema”, indicó el ex Zenit.

Enseguida, el medio explicó la razón para tomar aquella postura. “A la gente no le gustó mi posición al respecto con Messi”, sostuvo en una entrevista con el periódico galo Journal Du Dimanche. “Algunas personas lo vieron como una falta de respeto por mi parte el pronunciarme sobre Messi. No era el caso por mi parte”, añadió.

Paredes cerró el asunto expresando que el goleador de Barcelona es el único responsable de definir qué será lo mejor para su carrera. “A Messi le toca decidir tranquilamente a final de temporada lo que quiere hacer con su futuro”, zanjó sobre su compatriota, quien tiene contrato con los azulgranas hasta finales de junio.