Conforme a los criterios de Saber más

Todo ha sido rápido, inesperado. Antes del último jueves, Lionel Messi estaba en Ibiza disfrutando sus últimos días de vacaciones. El acuerdo de renovación con el Barcelona era un hecho. Hoy, menos de una semana después, se prepara todo a velocidad supersónica para lo que será el pase del siglo: el del ‘10’ al PSG. Algunos dicen que el rosarino de 34 años sería presentado en un megaevento este miércoles en la Torre Eiffel, emblema de la ciudad y de los Juegos Olímpicos 2024.

Aún conmocionados por la noticia de su partida del club que le dio todo -y al que le dio todo- y con las emociones a flor de piel por sus lágrimas en la conferencia de prensa que significó su adiós, el mundo debe aceptar que a partir de esta temporada, y por las próximas dos (pueden ser tres), Leo vestirá otra camiseta que no es la azulgrana del Barza. Según el diario Marca de España, el París Saint Germain envió la oferta formal para afrontar su fichaje el domingo por la mañana, casi al mismo tiempo que Messi se despedía del equipo de su vida. La noticia se consumó esta mañana, con el viaje del ‘10′ a la capital francesa con su esposa y tres hijos.

El contrato de Lionel con el cuadro parisino se está cerrando en 40 millones de euros netos por temporada, con varios asteriscos extras habituales por objetivos planteados. Esto teniendo en cuenta que el futbolista llega con el pase en sus manos, por lo que el club no tendrá que pagar ni un euro aparte. El ‘10’ hizo lo posible por quedarse en el Barza, pero ni jugando gratis podía hacerlo. Para muchos es un dineral, pero son cifras comunes en el fútbol actual. Como ejemplo claro: Chelsea está ofreciendo más de 115 millones de euros al Inter por el atacante Romelu Lukaku, y a eso debemos añadirle el contrato millonario que tendrá el belga.

El argentino se despidió del Barcelona entre lágrimas: "Estaba convencido de que iba a seguir en mi casa, era lo que más queríamos". Repasa las mejores frases del astro mundial.

“ El PSG es una posibilidad, pero a estas alturas no tengo nada con nadie . Cuando salió el comunicado tuve varias llamadas de clubes interesados. Todavía no hay nada cerrado, pero estamos hablando”, reconoció Leo en conferencia de prensa antes de explicar el trasfondo de la foto que se hizo pública días atrás con Neymar, Leandro Paredes, Di María y Verratti en Ibiza.

“Se habló un montón de esa foto (con los jugadores del PSG). Te lo explico porque es una boludez. Yo me iba a juntar con Di María y Paredes. Lo habíamos hablado en la Copa, que íbamos a estar en Ibiza, que nos juntemos un día. El día antes de venir nos íbamos a juntar. Me llama Ney, que también soy amigo, y me dice ‘estoy en Ibiza, vamos a vernos’. Le digo: ‘arreglé con Lea y Fideo que nos vamos a ver’. ‘Bueno, vengan a mi casa y nos juntamos todos’. Fuimos comimos un asado de amigos, estaba Verratti también, y después nos hicimos una foto. Nada más. Pero la foto del momento que estábamos viviendo, compartiendo”, comentó.

Con el pasar de las horas, Messi también irá cayendo en la realidad. El propio jugador reconoció que no iba a ser fácil el cambio de vida (vive en Barcelona desde los 13 años) para él y para su familia. Pero en el PSG se encontrará con amigos cercanos, con familias muy unidas a la suya. Por ahí la adaptación será más llevadera.

Más allá de lo que pase por la cabeza de Lionel Messi, el PSG deberá cuadrar caja para que los costos de la llegada de Leo encajen en el Fair Play Financiero de la UEFA. Sobre todo después de haber fichado a figuras como Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum y Hakimi -por este último pagó 60 millones de euros, los demás llegaron libres-, y teniendo en el plantel a otros cracks como Keylor Navas, Neymar, Verratti, Marquinhos...y Kylian Mbappé.

Justamente la llegada del ‘10’ pondría en aprietos al conjunto francés y sus intenciones con el francés campeón del mundo. ¿Por qué? Lo explicamos a continuación.

El delantero argentino Lionel Messi aseguró este domingo, entre lágrimas, que tanto él como su familia estaban "convencidos" de que iban a seguir en el Barcelona, al que consideró su casa, y que no estaba preparado para despedirse así. (Fuente: EFE)

¿La llegada de Messi apura la salida de Mbappé?

Con Lionel Messi a horas de convertirse en nuevo jugador del PSG, la entidad francesa se encuentra contra la pared: no podrá cumplir con el Fair Play Financiero de la UEFA. Según L’Equipe, la llegada del argentino supondría un gasto anual de 80 millones de euros del presupuesto para sueldos . De ser así, solo entre el ex-Barcelona, Neymar y Mbappé habría un gasto de 200 millones en salarios cuando el presupuesto que presentó el club parisino ante la Liga francesa y frente al máximo organismo continental es de 660 millones.

JUGADOR SALARIO ANUAL BRUTO (EUROS) SALARIO SEMANAL BRUTO (EUROS) Neymar 51.814.880 996.440 Mbappé 24.308.960 467.480 Marquinhos 15.200.640 292.320 Verratti 15.200.640 292.320 Di María 14.175.200 272.600 Navas 12.667.200 243.600 Kimpembe 10.556.000 203.000 Icardi 10.133.760 194.880 Paredes 8.444.800 162.400 Herrera 8.324.160 160.080 Fuente: Salary Sport

El otro inconveniente apunta a la situación económica propia del club. El PSG se enfrenta a un déficit que sobrepasa los 200 millones de euros y las llegadas de jugadores como Sergio Ramos, Hakimi y Donnarumma incrementaron el rojo en las cuentas . También la institución está siendo seguido muy de cerca por la Comisión Federal del Control de Clubes, que le exigió que venda jugadores por un equivalente a 180 millones para que puedan cumplir con el Fair Play Financiero. Pese a esto, los parisinos apenas llevan recaudados unos siete millones por la venta de Bakker al Leverkusen.

Una de las soluciones, pero la menos viable por tiempo (el mercado de pases cierra el 31 de agosto) es que el PSG venda a varios jugadores para alcanzar dicha cifra y que Mbappé se quede. Icardi, Di María, Sarabia, Herrera, Sergio Rico, Kehrer, Danilo, Kurzawa y hasta Keylor Navas, que se vio opacado con la llegada de Donnarumma, serían otros de los candidatos a dejar el club.

La otra opción, la más cercana pero la que menos le gusta a Al Khelaifi, es vender a Mbappé, jugador que decidió no renovar su contrato que culmina en junio de 2022. El francés quiere irse al Real Madrid y la llegada de Messi aceleraría el traspaso .

¿Pueden compartir vestuario Messi, Neymar y Mbappé?

Parecerá un equipo de Playstation, pero el mundo del fútbol quiere ver jugar juntos a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Un equipo All Star. Sin embargo, ¿esto es posible? La respuesta es sí. Esto porque el PSG ha crecido en estos últimos años con la ayuda del Estado de Qatar. El jeque del país arábigo pagó muchos fichajes, empezando justamente por el del francés, 180 millones de euros al Mónaco que, para regatear el Fair Play Financiero, fueron abonados en dos años, constando el primero como una cesión. En aquellos tiempos el presupuesto del PSG era de 440 millones y era imposible justificar un gasto de 180 en un solo futbolista.

El posible equipo que armaría el PSG esta temporada.

Lo mismo pasó con ‘Ney’, fichado por 222 millones de euros cuando el presupuesto era de 430. Esa opción económica era inviable, salvo con la ayuda de una nación rica en petróleo. La UEFA lo admitió.

Por lo tanto, el arribo de Lionel Messi supondrá una prueba de fuego para saber exactamente qué puede llegar a hacer el PSG, uno de los clubes que apoyó a la UEFA y se opuso a la creación de una Superliga. Un punto a favor que lo pueden usar para armar un equipo de ensueño esta temporada y ganar su primera Champions League.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Los centenares de seguidores que se han congregado en las inmediaciones del Camp Nou han coreado este domingo el nombre de Leo Messi cuando esté abandonaba el estadio donde ha ofrecido una rueda de prensa para informar de su marcha del club en el que ha estado durante dos décadas. (Fuente: EFE)