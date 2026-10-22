Lionel Messi llegó a Oviedo, España, acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, para participar en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026, donde recibirá el galardón de los Deportes por su trayectoria profesional y su compromiso solidario. La presencia de la pareja generó gran expectativa entre los aficionados, que aguardaban la llegada del futbolista argentino para verlo de cerca y conseguir un autógrafo.

El capitán de la selección argentina aterrizó este jueves en el aeropuerto de Asturias a bordo de un avión privado. Aunque inicialmente evitó a los seguidores que esperaban su llegada, posteriormente se dejó ver junto a Antonela Roccuzzo en Oviedo, donde ambos saludaron a los aficionados entre aplausos y muestras de cariño.

La pareja optó por vestir de negro y mantuvo su habitual estilo discreto. Messi se mostró cercano con los seguidores, firmó camisetas y autógrafos, mientras que Antonela llamó la atención por sus accesorios de lujo. Entre ellos destacó un bolso Mini Kelly de Hermès, cuyo precio puede superar los 20.000 euros, además de un cinturón de Loewe valorado en más de 400 euros.

La llegada del futbolista despertó una enorme expectativa en Asturias. Como parte de su agenda, Messi tenía previsto participar en un encuentro con escolares en el Palacio de los Deportes de Oviedo, asistir a una cena oficial con los Reyes de España y acudir a la ceremonia de premiación en el Teatro Campoamor.

El significado especial del premio para Lionel Messi

Más allá del reconocimiento a su carrera deportiva, Messi explicó que recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes tiene un significado especial para él y su familia, especialmente por la ilusión que le generaba a su padre, Jorge Messi, fallecido el pasado 8 de agosto.

En declaraciones a la agencia EFE desde el Hotel de la Reconquista, el argentino recordó que su padre estaba “muy ilusionado y muy feliz” con la distinción y que le insistió en que viajara a Oviedo para recibirla, pese a las dificultades que implicaba su agenda con el Inter Miami.

Messi fue recibido por una multitud. Foto: EFE

El futbolista también señaló que el galardón “va más allá de lo que uno hace dentro de la cancha” y expresó que su padre “seguramente lo estará disfrutando también”.

Durante la entrevista, el rosarino destacó la educación que recibió de sus padres y los valores que intenta transmitir a sus tres hijos junto a Antonela Roccuzzo.

“Son los mismos que hoy, junto a Antonela, tratamos de transmitirles a nuestros tres hijos”, explicó al referirse al compromiso, el respeto y la solidaridad que marcaron su formación desde la infancia.

Messi también recordó su etapa en el Barcelona, club en el que desarrolló gran parte de su carrera y aprendió que el fútbol exige responsabilidades que van más allá de lo que sucede durante un partido. En ese sentido, remarcó la importancia del trabajo cotidiano y de la preparación para competir al máximo nivel.

🥰 Acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, Lionel Messi está en España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. https://t.co/3pQrOAfbLd — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2026

Cuándo recibirá Messi el Premio Princesa de Asturias 2026

La ceremonia central está programada para este viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El jurado reconoció tanto su extraordinaria trayectoria futbolística como su compromiso social, en particular las iniciativas orientadas a mejorar el acceso de niños y niñas vulnerables a la educación y la salud.

El galardón fue anunciado el 3 de junio y distingue a personalidades cuya trayectoria representa valores como el esfuerzo, el respeto y la superación. Además de una escultura diseñada por Joan Miró, el premio incluye un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

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