Messi junto a Antonela listo para recibir el premio Princesa de Asturias. Foto: EFE
Messi junto a Antonela listo para recibir el premio Princesa de Asturias. Foto: EFE
Por Redacción EC

Lionel Messi llegó a Oviedo, España, acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, para participar en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026, donde recibirá el galardón de los Deportes por su trayectoria profesional y su compromiso solidario. La presencia de la pareja generó gran expectativa entre los aficionados, que aguardaban la llegada del futbolista argentino para verlo de cerca y conseguir un autógrafo.

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