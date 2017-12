Lionel Messi: 'Loco' Abreu mencionó a la 'Pulga' en peculiar frase

Con 41 años el delantero Sebatián 'Loco' Abreu completó la hazaña de firmar por 26 clubes de fútbol. El atacante fichó por el Audax Italiano de Chile y logró un Record Guinness. Por esta razón lo llamaron de 'Radio Marca' y el uruguayo dejó una frase memorable en la que involucró a Lionel Messi.

En una gran conversación, Sebastián Abreu empezó hablando de su carrera y logros. El delantero uruguayo recordó los récords que posee en el fútbol mundial.

Tan claro y preciso, el delantero Sebastián 'El Loco' Abreu comentó que ha participado en 17 torneos Conmebol.

Después Sebastián Abreu fue comparado con Luis Suárez y los entrevistadores le comentaron que el 'Pistolero' podría alcanzarlo en goles marcados.

"Si obvio. Aparte, imagina que si yo hubiera jugado al lado de Messi llevaba 800 en este momento. Mira que llevo 400. Y seguramente me pase", comentó Abreu.

"Mira que los goles que hice yo no fueron en el Camp Nou. No fueron en el estadio de Liverpool. Los míos tierrita, mucho barro, mucha fiera. Mucho zaguero que te rompe todo y después dice "siga, siga" también está eso. También hay que analizar por donde me tocó pasar a mí. También tiene su valor", dijo entre risas Abreu.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A SEBASTIAN ABREU