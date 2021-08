No jugará ante el Estrasburgo, pero si será presentado por todo lo alto en el Parque de los Príncipes. Lionel Messi no fue convocado para la jornada dos del París Saint Germain (PSG). El conjunto que dirige Pochettino tendrá bastante ausencias en su estreno en casa de la Ligue 1, pero estará liderado por Kylian Mbappé que ha sido convocado.

Varios de los jugadores más importantes no estarán ante Estrasburgo por varias razones. Leo todavía no está acondicionado y deberá pasar por dicho proceso con su nuevo club; mientras que, jugadores como Donnarumma o Neymar todavía no completan su aclimatación debido a su tardía llegada al PSG por encontrarse participando en Eurocopa y Copa América.

El jugador que será el encargado de liderar el partido será Kylian Mbappé que adelantó su llegada al club, a pesar de estar con Francia en la Euro 2020. Además, jugarán los nuevos fichajes del conjunto parisino Hakimi y Wijnaldum.

Cabe destacar que si bien Messi no jugará por la jornada dos, será presentado en el descanso del encuentro junto a Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum. El Parque de los Príncipes tendrá casi 48 mil espectadores, según indicó el mismo club.

Después de 17 meses el PSG recibirá a su público en su estadio lleno luego de que cerrara sus puertas por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Los convocados para el PSG vs. Estrasburgo

Keylor Navas, Rico, Francchi, Achraf Hakimi, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Bitshiabu, Bitumazala, Rafinha, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Draxler, Simons, Gharbi, Dina Ebimbe, Michut, Sarabia, Icardi, Mbappé, Kalimuendo.