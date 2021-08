Lionel Messi es el protagonista de la noticia más importante del ámbito futbolístico en lo que va del mes, luego de que Barcelona anunciara su adiós del equipo. A la espera de la definición de su futuro, el entrenador de Leeds United, su compatriota Marcelo Bielsa, recordó el título de Argentina en la Copa América, con ‘Leo’ como figura.

“Sentí una alegría enorme por todos, por él (Messi), que perseveró, luchó, aguantó, esperó y triunfó, lo que es un mensaje contracultural. Porque vivimos en la cultura de lo inmediato y Messi, por no haber ganado, sufrió todo tipo de ataques”, señaló el ‘Loco’ en declaraciones para DAZN.

“Me dio alegría por él, por sus compañeros, que lo homenajearon. Me dio alegría por el cuerpo técnico, por el pueblo argentino, tan necesitado de poder alegrarse por algo. Me sentí muy orgulloso, me sentí representando, me sentí parte, me alegré genuinamente”, añadió el estratega de 66 años.

Messi, ¿con destino a París?

Messi y Barcelona separaron sus caminos tras largos veintiún años. Mediante un comunicado, la entidad azulgrana dio a conocer que la continuidad del argentino no era posible y, de inmediato, surgieron los rumores de que ‘Leo’ podría llegar al PSG. En medio de las especulaciones, salió a hablar el técnico Mauricio Pochettino.

“El club está trabajando y, si hay algún tipo de información, lo comunicaremos con la mayor brevedad posible”, agregó en rueda de prensa, sin dar más detalles sobre el asunto.

En una rueda de prensa previa al debut del PSG en el campeonato contra el Troyes, Pochettino tuvo que responder a múltiples cuestiones sobre Messi.

“Estamos analizando todas las posibilidades y por supuesto esta (Messi) es una”, asumió el argentino, quien constató el trabajo del director deportivo, Leonardo, y del presidente, Nasser Al-Khelaifi.

Con información de EFE.