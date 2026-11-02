Lionel Messi no se cansa de hacer historia. A sus 39 años, el argentino sigue regalando destellos de su talento y sumando capítulos a una carrera extraordinaria. Esta vez, la ‘Pulga’ se lució con un golazo en la victoria del Inter Miami por 2-1 ante New England Revolution, por la Major League Soccer (MLS). Una conquista que le permitió alcanzar los 937 goles oficiales como futbolista profesional.

El encuentro se complicó para el equipo de Florida cuando New England Revolution abrió el marcador a los 53 minutos a través de Dániel Gazdag. Sin embargo, Inter Miami reaccionó y encontró la igualdad a los 69’, gracias a Germán Berterame, quien aprovechó una asistencia de cabeza de Messi.

El momento decisivo llegó a los 83 minutos. Messi recibió el balón, realizó una pisada para superar a dos rivales y se asoció con Telasco Segovia. Tras recibir la devolución, el argentino definió de zurda con un remate cruzado para establecer el 2-1 definitivo.

Con esta anotación, el campeón del mundo alcanzó los 937 goles oficiales en su carrera profesional. El registro contempla sus tantos con Barcelona, Paris Saint Germain, Inter Miami y la selección argentina, y lo acerca a la histórica barrera de las mil conquistas.

La victoria permitió que Inter Miami sumara tres puntos importantes en la MLS. Messi, por su parte, volvió a ser determinante con una asistencia y un gol, en una temporada en la que continúa ampliando sus impresionantes registros individuales.

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