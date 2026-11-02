Lionel Messi marcó un golazo en victoria del Inter Miami.
Lionel Messi marcó un golazo en victoria del Inter Miami.
/ Rich Storry
Por Redacción EC

Lionel Messi no se cansa de hacer historia. A sus 39 años, el argentino sigue regalando destellos de su talento y sumando capítulos a una carrera extraordinaria. Esta vez, la ‘Pulga’ se lució con un golazo en la victoria del Inter Miami por 2-1 ante New England Revolution, por la Major League Soccer (MLS). Una conquista que le permitió alcanzar los 937 goles oficiales como futbolista profesional.

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