Durante casi dos décadas, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron una de las rivalidades más grandes de la historia del fútbol. Ganaron Balones de Oro, conquistaron títulos y llevaron sus nombres a todos los rincones del planeta. Ahora, mientras ambos siguen escribiendo sus últimos capítulos como profesionales, una pregunta empieza a tomar fuerza: ¿sus hijos podrán seguir sus pasos? Mateo Messi y Cristiano Ronaldo Jr. ya comienzan a construir sus propias historias en las canchas.

Mateo Messi, campeón con el Inter Miami

El segundo hijo de Lionel Messi acaba de celebrar un nuevo título en las divisiones menores del Inter Miami. Mateo, de 10 años, se consagró campeón de la Legends Cup 2026 con la categoría Sub-12 del club estadounidense, donde también juegan sus hermanos Thiago y Ciro.

Mateo Messi😀campeón de la Copa Naples con el @InterMiamiAcad ! https://t.co/TYkr2u8cQE — KING MESSI 10 (@messi10_rey) September 6, 2026

La final terminó con una goleada por 4-0 ante Atlético Fortaleza. Mateo fue protagonista al marcar el último tanto del encuentro con una definición de primera dentro del área. Una jugada que rápidamente llamó la atención y volvió a poner su apellido en el centro de las miradas.

No es la primera vez que el menor de los Messi genera comentarios por su habilidad con el balón. Lionel ha contado que Mateo tiene características de delantero, disfruta marcar goles y suele jugar cerca del arco rival. Sin embargo, todavía está en una etapa inicial de formación y su reciente campeonato representa, sobre todo, un paso más en su aprendizaje.

Además, comparte esta experiencia con Thiago y Ciro, sus hermanos, quienes también forman parte de las categorías inferiores del Inter Miami. Los tres crecen en una academia que les permite desarrollar su talento lejos de la presión que supone competir en el fútbol profesional.

Cristiano Jr., el heredero que crece en Arabia Saudita

Al otro lado del mundo, Cristiano Ronaldo Jr. también empieza a llamar la atención. A sus 16 años, el hijo mayor del delantero portugués juega como atacante en las categorías juveniles del Al Nassr, club en el que milita su padre. Con 1,90 metros de estatura, destaca por su presencia física y su capacidad para marcar diferencias en el área.

En septiembre, Cristiano Jr. anotó un doblete en la victoria del Al Nassr Sub-17 ante Al Ahli, un rendimiento que alimentó las comparaciones con su padre. Además, ya ha vestido la camiseta de las selecciones menores de Portugal, con las que continúa sumando experiencia internacional.

Pero su camino no está libre de episodios que despiertan interés. A comienzos de octubre, el diario portugués Record informó que Cristiano Ronaldo habría mostrado su molestia por la ausencia de su hijo en una convocatoria de la Sub-16. El reporte fue atribuido al periodista Vítor Pinto. No obstante, ni el futbolista ni la Federación Portuguesa de Fútbol confirmaron oficialmente que ese fuera el motivo de su enfado.

Y hace unas semanas, Cristiano Jr. debutó oficialmente con la Sub 17 en la selección que su padre hizo historia y se retiró tras ganar una Eurocopa y la Nations League.

Cristiano Ronaldo Jr. made his debut for Portugal U17 yesterday in front of the senior team’s stars! ✨🇵🇹 https://t.co/ZPuz4Sk3hL — Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ) November 13, 2026

Mateo y Cristiano Jr. comparten algo más que la fama de sus padres: ambos crecen en entornos futbolísticos y empiezan a destacar en sus respectivas categorías. Pero sus realidades son distintas. Uno acaba de celebrar un título infantil; el otro ya compite en una categoría juvenil y acumula convocatorias internacionales.

¿Seguirán los pasos de Messi y Cristiano? Todavía es pronto para responder. El talento, la disciplina y las oportunidades serán determinantes en sus carreras. Por ahora, sus apellidos abren puertas y despiertan expectativas, pero el verdadero desafío será construir una historia propia, sin vivir a la sombra de dos leyendas del fútbol mundial.

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