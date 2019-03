Lionel Messi: Menotti dice que no hubiera convocado al crack del Barcelona a la selección argentina

César Luis Menotti, un histórico para la selección argentina, dijo que no hubiera llamado al astro del Barcelona Lionel Messi. Cabe recordar que el actual DT albiceleste, Lionel Scaloni, acaba de convocar al ‘10’ para los amistoso previos a la Copa América.

"Hablamos con Scaloni del 'Kun'. Creo que no es el momento del 'Kun' y, para mí, tampoco es el momento de Messi. No merece mucho análisis este partido, había que hacerlo, hay que viajar a Europa para jugar con Venezuela., en una de esas ya la cobraron y se la gastaron a la guita. Personalmente, no me gusta que esté Messi. Agüero y Messi están jugando instancias muy difíciles, finales de copas, qué sé yo todo el calendario que tienen", expresó Menotti en declaraciones que recoge La Nación.

Resulta extraño que no exista una opinión uniforme en el cuerpo técnico argentino que, según afirman, quieren devolver la prolijidad al equipo.

"Messi juega de Messi. Necesita del descanso de responsabilidades. Tiene que ser la frutilla de la torta, no puede venir a batir los huevos. Tenemos que parar de pedirle todo a él. Tiene que haber atrás de él un equipo al que pueda integrarse, y no al revés", añadió el campeón del mundo.

Además, señaló que quiere ver en el campo a Scaloni y no solo de viaje por el mundo. "Lo fácil es que Scaloni se vaya a Milán a ver a Lautaro Martínez, se coma unos fideos cerca de la cancha, y regrese, y luego viaje a Alemania y regrese. Yo quiero saber cómo es Scaloni entrenando dentro de una cancha, ver cómo trabaja con una selección local".

"El proyecto está en manos del presidente de AFA. Queremos que la selección sea un poco más nuestra. Sigo creyendo que aquí hay jugadores que pueden competir. A mí nadie me puede garantizar que alguien que juega en Europa es mejor que uno que juega en la primera de Racing”, concluyó el ex futbolista.