Lionel Messi: "Mi hijo Thiago me pregunta por qué me matan en Argentina"

Lionel Messi rompió su silencio después de la eliminación del Mundial Rusia 2018 y se mostró enojado con la prensa argentina que no lo ha dejado de criticar y que, según afirma, ha inventado cosas sobre él. Sin embargo, por otro lado, prácticamente aseguró su presencia en la próxima Copa América de Brasil.

"La gente compra todo lo que se dice. Después soy yo el hijo de puta, y a los que más le duele todo eso es a mi familia. Se dijeron muchas mentiras. Todos los días se dicen mentiras nuevas", declaró Messi a la radio argentina Club Octubre.

El astro del Barcelona dejó en claro que quiere ganar algo con la selección y jugará “todas las cosas importantes”.

“Mucha gente me decía que no lo haga, que no vuelva a sufrir. Mi hijo Thiago de 6 años me preguntó por qué me mataban en Argentina. El ve todo el tiempo videos en YouTube. Y me pregunta por qué no me quieren. Yo tengo que pasar por esas cosas, pero no me importa", añadió el crack.

Ante las acusaciones de que colocaba a los jugadores en la Albiceleste, dijo que es totalmente mentira porque, de ser así, Sergio Agüero estaría hoy convocado.

El equipo de Scaloni

A su vez, Messi se dio tiempo de expresar su punto de vista sobre el nuevo proceso de la selección argentina al mando de Lionel Scaloni. "Es normal que se vayan cambiando las generaciones. Hay chicos muy buenos y con potencial, pero creo que fue brusco. Ese cambio debió hacerse en años anteriores, de a poco, mechando a jugadores jóvenes con otros de experiencia. Hay que darles tiempo a esos jugadores y tenemos que brindarles confianza. La generación anterior logró cosas importantes".

"De los pibes nuevos todos me sorprendieron, hay jugadores con talento y calidad. Me sorprendió el nuevo grupo para bien, varios se conocen desde antes. Más allá del primer partido con Venezuela los vi bien. Yo los conocía de verlos en sus equipos", añadió Leo.