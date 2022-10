Alrededor de ellos se tejió mil y una historias de odio, egoísmo y hasta rencor. Y aunque demoraron un poco, Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé –el poderoso tridente ‘MNM’– hoy se comprenden como pocos en el campo de juego. Y eso hace del París Saint Germain un equipo temible para cualquiera.

El 7-2 al humilde Maccabi Haifa de Israel por la quinta jornada de la Champions tuvo a los tres como principales protagonistas: Leo y Kylian anotaron un doblete de goles y asistencias cada uno, y ‘Ney’ marcó una vez . El trío se formó la temporada pasada, pero recién en esta parece haber encontrado la conexión que los hace letales.

“Mucha empatía futbolera entre Messi, Neymar y Mbappé. No solo por las paredes, sino por las veces que uno de los tres jugó para distraer y fabricar espacios para que otro defina o encuentre un mejor pase”, tuiteó el periodista argentino Juan Pablo Varsky, quien como todo el mundo se rinde a los pies de la ‘MNM’.

Es tan increíble la producción goleadora de los tres delanteros que en cuatro partidos jugados llevan doce festejos (seis Mbappé, cuatro Messi y dos Neymar) y solo el sorprendente Napoli (recibe hoy, 2 p.m., al Rangers) tiene más anotaciones (17). Ni siquiera el Bayern (visita esta tarde al Barcelona) ha podido superarlos y solo los iguala.

Y si hablamos de lo que viene siendo la temporada 2022-23, el tridente ha marcado hasta el momento 40 de los 50 goles que lleva el conjunto parisino , que está en los octavos de final de la Champions junto al Benfica (derrotó 4-3 a la Juventus) y se muestra como el candidato número 1 para levantar su primera Orejona.

La ‘MNM’ y su lucha en Qatar

¿Quiénes son los principales candidatos en el Mundial?, le preguntaron a Lionel Messi hace poco. “Brasil y Francia”, respondió. A poco de iniciarse la máxima cita en Qatar, Leo considera que las selecciones favoritas para levantar el trofeo más deseado son las que tienen en sus filas a Neymar y Mbappé, sus compañeros de ataque en el PSG. Y no es para menos.

Luego de rumores sobre su posible salida del equipo galo, el brasileño encontró su mejor forma y es el segundo goleador del conjunto en el certamen. Lleva 15 goles y nueve asistencias en 17 partidos jugados.

‘Ney’, dueño de una gambeta envidiable, comandará el ataque de un ‘Scratch’ que compartirá grupo con Serbia, Suiza y Camerún.

Por su parte, Mbappé tiene 15 anotaciones y cuatro asistencias. Acomodado a ser el pívot del equipo (una especie de delantero centro), el galo quiere repetir el plato en Qatar y ser bicampeón mundial.

De ahí está Messi. El argentino está en su mejor momento desde que llegó al PSG. Pasó de ser pifiado por su propia hinchada a ser ovacionado y tener a sus pies al Parque de los Príncipes.

Hasta ahora, Messi lleva once goles –igualó su marca de la temporada anterior– y once pases de gol. Además, llegó a los 129 tantos en Champions League y se puso a once del récord de Cristiano Ronaldo.





