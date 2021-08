Conforme a los criterios de Saber más

Todos los flashes apuntaron en una misma dirección, en un solo hombre con un apellido compuesto con cinco letras: Messi. Lionel, el futbolista con más balones de oro en la historia (6), no deja lugar para nada más. Su nivel de atracción es ineludible y quedó demostrado en sus primeros días en París. No llegaba y ya había revuelo. Ahora, luego de su presentación oficial en el Parque de los Príncipes, se generó una expectativa enorme de verlo en acción con la camiseta del PSG haciendo paredes y malabares con Neymar y Mbappé, si es que continúa.

“Jugar con ellos (Ney y Kylian) es una felicidad enorme. El equipo es increíble y tengo muchas ganas de entrenar y competir ahora porque voy a estar jugando con los mejores jugadores . Es una experiencia increíble”, señaló Leo, quien ya sabe lo que es disfrutar dentro del campo con el brasileño. Ambos jugaron juntos entre 2013 y 2017. Fueron felices con la camiseta del Barcelona, ahora lo serán con la del París Saint-Germain.

“Tengo la misma ilusión de cuando era un nene”, agregó en otro momento Leo. El ‘10’ -ahora llevará la 30, el dorsal que usó en su debut con el Barza en 2004- solo quiere una cosa: jugar. El tema económico lo maneja su padre y representante Jorge Messi. Y lo del Fair Play Financiero, uno de los grandes cuestionamientos que han rodeado su fichaje, lo ve el PSG.

“ En cuanto al aspecto financiero, lo dejaré claro: conocemos las reglas del ‘fair-play’ financiero y siempre seguiremos la normativa ”, declaró el presidente del club francés, Nasser al Khelaïfi, explicando que “antes de hacer cualquier cosa” lo consultan con sus abogados, socios y la Liga francesa. “ Si firmamos a Messi es porque tenemos la capacidad de fichar a Messi, si no, no lo hubiéramos hecho ”, subrayó.

El extenista y ahora empresario qatarí aclaró así el sinfín de críticas que le llueven al PSG por este tema. Sobre todo porque los sueldos brutos de Messi, Neymar y Mbappé equivalen a 200 millones de euros, cuando el presupuesto presentado ante la Liga francesa será de 660 millones. Es decir, las tres estrellas ocuparán el gasto de un tercio del balance económico.

El posible XI del PSG esta temporada. (Foto: Olé.com.ar)

De hecho, luego de gastar 76 millones esta temporada (60 mlls. por Hakimi y 17 por Danilo Pereira), la institución parisina acrecentó su deuda de 96 millones a 204. Más aún porque los fichajes estrellas que llegaron sin costo alguno tendrán los siguientes sueldos anuales: Leo 35 millones, Sergio Ramos 12 millones, Wijnaldum 10 millones y Donnarumma 8 millones. Ello se suma a los 36 millones que recibe Neymar y los 25 millones de Mbappé.

Con estos números en rojo, ¿por qué el PSG aún no ha violado el Fair Play Financiero? Según el abogado francés Juan Branco, quien interpuso una querella en hombre de los socios del Barza para bloquear el fichaje de Lionel, la Liga francesa no aplicará el Fair Play Financiero este año con el objetivo de darle libertad a sus equipos tras los embates de la pandemia del COVID-19 . Detrás también una serie de hipótesis oscuras, así como reuniones secretas y arreglos bajo la mesa que han ayudado al elenco parisino a contratar, por ejemplo, a Ney por 222 millones de euros y a Kylian por 180.

Pese a la lluvia de críticas, nada le quita a Nasser al Khelaïfi el sueño de ganar la Champions League con un dream team. Sobre todo, un tridente ofensivo que, de concretarse y jugar juntos por mucho tiempo, puede ser histórico. ¿Eso ocurrirá?

Mbappé, la pieza que no quiere cuadrar

Pese a que la Comisión Federal del Control de Clubes (DNCG), un órgano fiscalizador de la salud financiera de las entidades deportivas en Francia, le advirtió al PSG que debe generar ingresos por 180 millones de euros (solo van 7 con la venta de Bekker al Leverkusen), el club parisino confía en armar el temible tridente ‘MNM’ (Messi, Neymar y Mbappé) para ganar la Champions League esta temporada y generar millonarios recursos.

La apuesta es, cuando menos, riesgosa. No por temas económicos, sino por uno de los posibles integrantes del trío: Kylian Mbappé. Según el periodista Thibaud Vezirian de “L’Equipe”, el francés no quiere jugar con Messi y le comunicó a los dirigentes parisinos que desea marcharse al Real Madrid antes del cierre del mercado de pases (31 de agosto).

La postura del jugador galo siempre ha sido esa: o me dejan partir ahora teniendo ganancias o me voy libre finalizando mi contrato . Tal parece que la guerra estalló con la llegada del argentino. Sin embargo, pese a ello, Al-Khelaïfi no dudó en presionar ante la prensa al ‘7’ del gigante parisino.

Mbappé creció admirando a Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. ¿Uno de los motivos para no querer jugar con Messi?

“ Mbappé es parisino, muy competitivo, quería un equipo competitivo, creo que no hay nada más competitivo como equipo (en referencia al PSG), no tiene excusas ”, señaló el mandamás.

“Está en el centro de nuestro proyecto. Creo que tiene todo para quedarse aquí. Soy muy positivo. Nadie entendería si se fuera hoy”, añadió horas más tarde en una entrevista con el diario “L’Equipe”.

Según el periodista español Andrés Onrubia, co-autor del primer libro de fútbol francés en castellano “Fútbol francés, historias, gestas y protagonistas”, Mbappé tiene decidido en marcharse. La llegada de estrellas y el dream team que armó el PSG, por ahora, no ha hecho que cambie de opinión. Quiere jugar en el Real Madrid y lo más probable es que si no sale en este mercado de fichajes, lo haga en agosto . Mientras tanto, Al-Khelaïfi jugará sus últimas cartas para retenerlo. La Champions es la principal obsesión, pero Kylian, con 24 años, es el presente y futuro del París Saint-Germain.

