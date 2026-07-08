Hay grandeza en sus lágrimas y sus emociones son las de todo amante del fútbol. Lionel Messi llora no por un penal errado o por el sufrimiento de estar cerca de la eliminación, sino por el coraje de levantarse y celebrar.

Es Lionel Messi, es el hombre del fútbol, el que llevó este deporte a lo más alto para quienes les guste y hasta para quienes no. Es el reconocido por sus amigos y por sus rivales. Es con quien todos los pesos pesados se comparan y a lo que apuntan las nuevas figuras.

Y sigue batiendo registros: ya es el máximo goleador de los mundiales y sigue aumentando la marca. Desde su debut en el 2006 no ha hecho más que dejar hitos en la Copa del Mundo. Ya la levantó en el 2022 y ahora se ha hecho del registro de máximo anotador como para que su huella siga presente, aun cuando Mbappé lo pueda superar en cualquier momento. En ese camino se leerá que “Messi ya estuvo aquí”.

Si bien ante Cabo Verde había brindado una asistencia, la FIFA dio como autogol el tercer tanto, por lo que de manera oficial, su asistencia no contaba. Sin embargo, ante Egipto si se encargó del centro para el tanto de Cuti Romero. Así, alcanzó el récord del alemán Fritz Walter con 10 asistencias cada uno.

Lionel Messi | Canva

Y tiene gran parte de los registros, y no solo los buenos. Ayer erró nuevamente penal y aumentó su data como el jugador con más penales errados en los mundiales, con cuatro (Asamoah Gyan de Ghana erró dos). Y si de remates desde los once pasos se trata, Messi es el jugador que más veces los ejecutó (sin contar las tandas) con 8 remates, superando a Karry Kane, que lanzó 6. Pero no se quedó en ese jugada. Y fue por más, para ser líder de una remontada memorable.

Se trata de Messi y hay escenas que parecen repetirse, desde la salida de todo el plantel con él delante del pelotón, como si se tratase de una escena de película, el gol de zurda desde el corazón del área -como en la final del 2022-, hasta esa celebración señalando al cielo, icónico festejo recordando a su abuela, la persona que lo llevaba al fútbol desde pequeño.

Es Leo y parece que tiene ya muchos hitos alcanzados, pero hay registros que aún tiene pendiente y que podría alcanzar en esta su despedida de las Copa del Mundo. Quizás el más grande es ser el jugador en marcar más goles en un mismo mundial.

Con sus 8 goles, igualó lo hecho por Stábile en 1930, Ronaldo en el 2002 y Mbappe en el 2022. Tiene por encima los 9 tantos de Eusébio en 1966 y de Ademir en 1950, los 10 de Müller en el 70, los 11 de Kocsis en 1954 y sobre todo, el gran registro del francés Just Fontaine, quien marcó sus 13 tantos en la cita de 1958.

RÉCORDS SUPERADOS

Lionel Messi Jugador al que superó Máximo goleador en mundiales: 21 Mbappé (19), Klose (16) Victorias: 21 Klose (17) 7 o más goles en dos mundiales: 2022 y 2026 Klose: 5 en 2002 y 2006 Partidos seguidos marcando: 9 Fontaine (6), Jairzinho (6), ambos en un mismo mundial Más goles generados: 30 (21 tantos, 9 asistencias) Mbappé: 24 (19 tantos, 5 asistencias) Más partidos: 31 Cristiano (27), Klose (24), Maldini (23) Al menos una asistencia: 6 ediciones Pelé, Lato, Maradona, Beckham (3)

RÉCORDS POR SUPERAR

Lionel Messi Otro registro Mas asistencias*: 10 F. Walter (10) Más goles en un solo mundial: 8 en 2026 Fontaine (13 en Suecia 1958) Goles en un solo partido: 3 5: Salenko (Rusia, 5 ante Camerún en 1994) Goles en todos los partidos: 5 en 2026 Jairzinho: 6 en 1970 Más finales disputadas: 2 Cafú (3) Máximo goleador en finales: 2 Mbappé (4), Hurts, Zidane, Pelé (3) 14 partidos en fases KO Klose (14)

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