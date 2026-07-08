Por Christian Cruz Valdivia

Hay grandeza en sus lágrimas y sus emociones son las de todo amante del fútbol. Lionel Messi llora no por un penal errado o por el sufrimiento de estar cerca de la eliminación, sino por el coraje de levantarse y celebrar.

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