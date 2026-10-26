Lionel Messi no estará presente en la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebrará este lunes en Londres. El astro argentino, considerado uno de los máximos aspirantes al premio, optó por quedarse fuera de la gala después de varios días de desplazamientos y actividades vinculadas a su carrera.

La decisión llegó tras una agenda que llevó a Messi por distintas ciudades. El viernes recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en Oviedo; luego viajó a Nueva York para disputar un partido con Inter Miami ante New York Red Bulls y, posteriormente, estuvo en Miami para la segunda edición de la Messi Cup.

Con ese calendario a sus espaldas, Messi decidió no sumar otro viaje hasta Inglaterra. Su ausencia en el London Palladium, escenario de la ceremonia, alimenta las preguntas sobre sus posibilidades de quedarse con el trofeo, aunque no significa que haya quedado fuera de la competencia por el reconocimiento individual.

Lionel Messi es candidato a ganar el Balón de Oro 2026 tras su desempeño en la Selección Argentina durante el Mundial 2026. (Foto: AFP)

El argentino comparte la lista de nominados con figuras de primer nivel del fútbol internacional, entre ellas Lamine Yamal, Rodri, Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Ousmane Dembélé. Su rendimiento con la selección argentina y sus actuaciones con Inter Miami forman parte de los argumentos que lo mantienen entre los nombres destacados de la votación.

La delegación argentina también tiene otros representantes en la premiación: Lautaro Martínez aparece entre los nominados al Balón de Oro, mientras que Emiliano ‘Dibu’ Martínez compite por el reconocimiento al mejor arquero. La ceremonia está programada para este lunes desde las 3:00 p. m., hora de Perú, en Londres.

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