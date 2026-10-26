Lionel Messi no viajó al Balón de Oro 2026: ¿por qué se ausenta de la gala en Londres? (Foto: Adidas Twitter)
Lionel Messi no viajó al Balón de Oro 2026: ¿por qué se ausenta de la gala en Londres? (Foto: Adidas Twitter)
Por Redacción EC

Lionel Messi no estará presente en la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebrará este lunes en Londres. El astro argentino, considerado uno de los máximos aspirantes al premio, optó por quedarse fuera de la gala después de varios días de desplazamientos y actividades vinculadas a su carrera.

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