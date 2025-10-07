Lionel Messi y Taylor Swift, aunque en disciplinas diferentes, son dos de los personajes más influyentes en los últimos tiempos. El futbolista argentino es alabado constantemente entre los amantes del fútbol, y la cantante estadounidense arranca pasiones en los escenarios.
Los jugadores de Brooklyn Nets de la NBA fueron consultados sobre quién es más famoso entre Lionel Messi y Taylor Swift.
Aunque en un principio las votaciones estuvieron bastante igualadas, ya para el final Messi despegó con seis votos contra los tres de Swift.
