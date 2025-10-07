Lionel Messi y Taylor Swift, aunque en disciplinas diferentes, son dos de los personajes más influyentes en los últimos tiempos. El futbolista argentino es alabado constantemente entre los amantes del fútbol, y la cantante estadounidense arranca pasiones en los escenarios.

Los jugadores de Brooklyn Nets de la NBA fueron consultados sobre quién es más famoso entre Lionel Messi y Taylor Swift.

Aunque en un principio las votaciones estuvieron bastante igualadas, ya para el final Messi despegó con seis votos contra los tres de Swift.

¿Quién es más famoso: Taylor Swift o Messi? Eso respondieron los jugadores de Brooklyn 👀



¿Para ustedes?



vía @BrooklynNets pic.twitter.com/xhzREJGKPt — NBA Latam (@NBALatam) October 6, 2025

***************

