Si bien el reciente jueves, FC Barcelona comunicó el acuerdo para la renovación de Pedri hasta el 30 de junio del 2026, faltaba la firma para que todo esté consumado. Y esa llegó este viernes en el Camp Nou, donde el español consideró que el cuadro culé “se va a levantar y va a conseguir grandes cosas” y también habló de Lionel Messi.

“Yo no tengo que decidir eso. Yo se lo daría a Leo por todo lo que me ha ayudado en este club y la verdad que, para mí, siempre lo he dicho, es el mejor del mundo”, comentó el deportista, consultado sobre el premio al Balón de Oro, en el que también está nominado Messi.

“Estoy muy contento de estar aquí hasta 2026 y espero que sean muchos años más”, dijo, por otro lado, el jugador canario de 18 años, en el Auditori 1899 del Camp Nou.

Justo este viernes, Pedri supo que está nominado al premio Golden Boy. “Es un orgullo que te valoren por lo que has hecho toda la temporada y es importante que también esté Gavi entre los nominados”, explicó.

La cláusula de rescisión de Pedri, que fue presentado como jugador del Barcelona el 20 de agosto de 2020 procedente del Las Palmas, se ha incrementado hasta los 1.000 millones de euros desde este viernes.

En este momento, Pedri está de baja a causa una lesión en el cuádriceps de su pierna izquierda que puede hacerle perderse los tres partidos de la siguiente semana: Valencia, Dinamo de Kiev y Real Madrid. Pero el jugador no quiere marcarse “ningún plazo para regresar”.

“Hoy es un día histórico, estamos viviendo el momento en el que un chico que desde pequeño era del Barça está haciendo realidad su sueño”, dijo el presidente Joan Laporta, que acompañó a Pedri en la rueda de prensa junto con el director de fútbol, Mateu Alemany, y el vicepresidente deportivo, Rafael Yuste.

Con información de EFE.