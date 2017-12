Lionel Messi: ¿Peligra el registro de máximo goleador del 2017 ?

Lionel Messi levanta la manos como queriendo volar tras marcar el segundo gol en el triunfo del Barcelona por 3-0 sobre el Real Madrid. Una imagen repetida en el Santiago Bernabéu que una vez más fue testigo de cómo el argentino les malogra el día.

A pocas horas de Navidad, la estrella blaugrana dejó de ser la Pulga para convertirse en el Grinch de los hinchas madridista. Pero para el resto del mundo es Papá Lionel. El ‘10’ es tan bueno que no espera fechas especiales para regalarnos un espectáculo dentro del campo.



Este 2017 no ha sido el mejor para Leo. A penas obtuvo la Copa del Rey con el Barza y ganó el Botín de Oro. Sin embargo, ayer tuvo un final feliz antes de irse de vacaciones convirtiéndose el máximo artillero de este año con 54 goles: 40 en la Liga, 5 en Copa del Rey, 4 en Champions League, uno en la Supercopa de España y 4 con Argentina.



Solo tiene que esperar que Harry Kane no marque 2 goles en su siguiente partido para mantener esa distinción. El delantero del Tottenham Hotspur anotó tres tantos en el triunfo de su equipo ante el Burnley y llegó a las 53 dianas igualando a Lewandowski, Cavani y Cristiano Ronaldo.



Lionel Messi ya no tiene partidos por delante y Harry Kane le falta jugar un encuentro más. Los ‘Spurs’ reciben al Southampton el 26 de diciembre y el delantero inglés podría quebrar la marca del argentino.