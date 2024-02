Como si ya no bastara que es real, que maneja bicicleta en chancletas en Rosario y pertenece a estos tiempos, distintos productores y realizadores argentinos, americanos y españoles, se han adueñado de la frase y le han dado estadística: Apple acaba de publicar el tráiler de la nueva serie del capitán argentino, “El Mundial de Messi: el ascenso de una leyenda”. Se estrena el 21 de febrero. Es la novena serie documental que se produce alrededor del mejor futbolista del mundo, o dicho mejor, del último premio The Best para sus amigos, los capitanes del mundo.

Tres breves noticias sabíamos los peruanos sobre el Inter de Miami, nuevo club de Messi: 1. El recuerdo del 4-0 que le asestó a la ‘U’ en verano del 2022, cuando Gregorio Pérez estaba por alejarse del club debido a una afección cardiaca. 2. El muchacho categoría 2007 Gabriel Alonso, con doble nacionalidad (peruana y argentina), jugaba en el Inter Miami Sub 17, era lateral y podía ser extremo por izquierda. 3. La saludable decisión de David Beckham, uno de los dueños del Inter Miami, que hacia 2013 anunció sus intenciones de hacer valer una prometedora cláusula, con Miami como ciudad elegida, firmada el día en que fue a la MLS: a cambio de 25 millones de dólares, podía adquirir una franquicia en cualquier ciudad de los Estados Unidos.

Hoy se sabe todo. No solo es el protagonista deseado por cualquier director de cine, también es el viajero que cumple compromisos como ningún otro futbolista top en el mundo: TyC Shorts confirmó este jueves que el Inter Miami viajará 37 mil kilómetros para cumplir con una gira promocional que lo llevará a cruzar el planeta en veinte días. En el inicio del recorrido, la primera parada fue San Salvador, en El Salvador, el 19 de enero en el estadio Cuscatlán. Fue un viernes de 0-0. Allí en Centroamérica fue el estreno de la versión 2024 del equipo de Gerardo Martino, con Luis Suárez como refuerzo estelar. Tres días después, el Inter Miami tenía apuntado un duelo contra FC Dallas en el Cotton Bowl Stadium de Dallas. Cayó 1-0 aunque la estadística no movió un centímetro el orden natural de las cosas. Solo sirvió de escala para la parte más prolongada del viaje: el Lejano Oriente y otros cuatro partidos. En el inicio de la gira por Asia, el lunes 29 de enero enfrentó al Al Hilal de Neymar Jr., amigo dilecto, aunque el brasileño no pudo jugar porque se está recuperando de una grave lesión en su rodilla.

Unos días después, ayer 1ro de febrero, el versus que nadie olvida: Inter Miami se vio ante el Al Nassr, jugó apenas un puñado de minutos y no hubo foto con Cristiano Ronaldo (lesionado). Cayó goleado 6-0. Tras ese choque, Inter Miami seguirá rumbo hacia oriente para recalar en Hong Kong, en China, donde el 4 de febrero jugará ante el Hong Kong All-Stars. En la última fase de la maratónica gira, Inter Miami llegará a Japón para enfrentar al Vissel Kobe el miércoles 7 en la capital, Tokio. Y si todo sale bien, el 15, ya de vuelta en EEUU y el pasaporte lleno, jugará frente a su querido Ñuls.

Un viaje así, por supuesto, también es cine.

¿Qué vuelve cinematográfico a Messi? Jorge Barraza explica, desde La Paz: “Es un futbolista que juega en alfombra roja siempre”. Ricardo Darín, la voz de Elijo Creer, la película oficial de AFA sobre el título en Qatar, dijo hace unos meses que “Es muy difícil encontrar algo que unifique tanto a una comunidad como el fútbol”. Guillermo Francella, narrador de Muchachos, el otro filme post mundial, fue más sencillo, el día del estreno: “Me hizo feliz siempre”.

Sean Eternos, campeones de América, emitida en Netflix desde 2022. El documental “Messi Meets America”, disponible desde 2023 en Apple TV, sobre el viaje de Lionel con el Inter Miami. Messi, la película, dirigida por Alex de la Iglesia en 2014, dónde Menotti define su autenticidad así: “¿Podría aparecer Messi en Corea? No, ni en Alemania”, porque Lionel Messi es genio, pasión y voluntad que han crecido en el entorno adecuado, Rosario, donde “la máxima es el fútbol”. Matchday: Dentro del FC Barcelona, una serie de 8 episodios que recorre los triunfos y también las derrotas del Barca, narrada por el actor John Malkovich, aún en Netflix. This is football, un documental de Prime Video en el que explora el extraordinario impacto del fútbol en el mundo y termina, cómo no, en el episodio de Messi. Sebastián Vignolo visitó a Lionel Messi, que le abrió las puertas de su casa en París para hablar En Primera Persona, el documental que se ve por Star+, un Messi único.

Quizá sea ideal volver a ver todas estas películas y recordar por qué somos privilegiados de haber visto tanto cine en Messi.