La misma magia que vimos en Erling Haaland ante Brasil para el 1-0 de cabeza o la que vemos con Kylian Mbappé en Francia. ¿La diferencia? Messi la domina mejor que todos. Solo Messi puede caminar y parecer que deambula en la cancha y un instante después, acelerar a mil para ubicarse en lugar exacto para el gol.

Mucho antes de que la neurociencia intentara explicar ese fenómeno, Pep Guardiola ya lo había descrito. “Parece que está paseando. Se pasa el partido caminando, radiografiando la situación en cada instante”, dijo alguna vez el técnico catalán. Y completó la idea con una frase que hoy parece casi una definición científica: “Cuando le llega el balón, tiene la radiografía completa del espacio-tiempo. Sabe dónde está todo el mundo... y ¡pam!”.

Aquella intuición del entrenador encuentra hoy respaldo en la psicología deportiva. Para Mario Reyes-Bossio, psicólogo deportivo, docente e investigador de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la imagen de un Messi aparentemente desconectado es, en realidad, la manifestación de un cerebro trabajando a máxima capacidad. Es Messi proyectando el camino al gol.

“Lo que parece desconexión es, en realidad, eficiencia cognitiva de alto nivel. El cerebro experimentado ha automatizado tanto la lectura del juego que no necesita esfuerzo consciente para procesar lo básico: dónde está el balón, qué hace el rival más cercano. Eso ya ocurrió casi automáticamente. Sus recursos mentales están libres para algo más valioso: anticipar lo que pasará dos o tres jugadas después”, explica.

La caminata, entonces, más que una pausa, es una herramienta.

Las formas de mirar

Mientras otros futbolistas consumen energía física y mental persiguiendo el balón, Messi utiliza esos segundos para observar el escenario completo. Diversos estudios realizados con tecnología eye-tracking han demostrado que los futbolistas de élite no necesariamente miran más que el resto. La diferencia es que extraen mucha más información de cada mirada. En apenas unas fracciones de segundo identifican relaciones espaciales, movimientos, trayectorias y posibles líneas de pase que otros jugadores tardan más en interpretar.

Eso coincide exactamente con lo que describe Reyes-Bossio: “Primero, está fotografiando el campo mentalmente. Sus ojos realizan movimientos rapidísimos que capturan en fracciones de segundo la posición de cada jugador. Lo interesante es que los futbolistas expertos no miran más tiempo que los demás: simplemente extraen mucha más información de cada mirada. Como la diferencia entre leer una página y entenderla, o leerla y quedarse solo con las palabras”.

Messi ha jugado más partidos de Copa del Mundo que cualquier otro jugador.

Pero esa fotografía es apenas el comienzo. Mientras parece caminar sin participar, el cerebro de Messi ya está construyendo el siguiente capítulo del partido. “Su cerebro está generando hipótesis sobre lo que harán sus compañeros y rivales en los próximos segundos. No reacciona al juego: lo modela antes de que ocurra”, sostiene el especialista.

En neurociencia ese mecanismo recibe el nombre de cerebro predictivo. Lejos de funcionar como una cámara que registra lo que ya sucedió, el cerebro genera permanentemente predicciones sobre lo que está por ocurrir y las ajusta con la información que recibe. En un deportista de élite, ese sistema alcanza una precisión extraordinaria después de miles de horas de entrenamiento técnico, táctico y psicológico.

Por eso Messi parece aparecer “de la nada”. “Cuando vemos a Messi aparecer en el espacio libre ‘de la nada’, en realidad su cerebro ya calculó que ese espacio iba a abrirse antes de que existiera. No llegó por instinto: llegó porque modeló el movimiento probable de cada jugador en el campo y anticipó el resultado. A eso le llamamos visión de juego. La neurociencia lo llama predicción cerebral de alta precisión”, agrega.

La diferencia entre un futbolista extraordinario y uno simplemente bueno tampoco reside únicamente en la técnica. Reyes-Bossio sostiene que, en la élite, casi todos dominan el balón. Lo que marca la distancia es la velocidad con la que el cerebro reconoce patrones y encuentra la respuesta adecuada.

“Podríamos hipotetizar que Messi va tomando las mejores decisiones de todas las alternativas que se ha planteado y esa decisión la hace muy rápido. Su cerebro ha acumulado una biblioteca mental tan vasta de patrones de juego que lo que para otro jugador representa un problema complejo que hay que resolver en tiempo real, para él es una situación conocida con una respuesta disponible de inmediato”.

La comparación ayuda a entender la magnitud del fenómeno. “Es lo mismo que ocurre con un médico experimentado que mira una radiografía y sabe en segundos lo que a un estudiante le toma minutos descifrar. La experiencia no solo enseña: literalmente transforma la forma en que el cerebro procesa la realidad”.

Esa biblioteca mental no apareció por generación espontánea. Messi comenzó a entrenar a los seis años, ingresó a La Masía a los trece y lleva más de tres décadas enfrentándose a miles de situaciones de juego. Cada entrenamiento fortaleció circuitos cerebrales relacionados con la atención, la percepción, la memoria y la toma de decisiones.

“Hay componente genético, sin duda. Pero los genes no juegan al fútbol. Los pone en acción un entorno de entrenamiento de altísima calidad mantenido durante décadas. El talento abre la puerta, pero el entrenamiento construye la casa”.

Caminar es ahorro

La caminata también cumple otra función menos visible: administrar la energía. “Al caminar está regulando conscientemente su energía, guardándola para el momento preciso en que la va a necesitar. Todo esto ocurre en paralelo. Eso es lo que llamamos procesamiento experto”, detalla.

Messi: ¿Por qué Guardiola dice que solo camina en los partidos?

Es una idea que también había señalado Guardiola. El entrenador entendía que pedirle a Messi correr constantemente era desperdiciar su mayor virtud. Su diferencia nunca estuvo en recorrer más metros que los demás, sino en recorrer los decisivos.

Quizá por eso su fútbol sigue desafiando la lógica incluso a los 39 años. Cuando recibe el balón y resuelve una jugada compleja en apenas unas décimas de segundo, la decisión ya estaba tomada desde antes.

“Cuando Messi toca el balón y en décimas de segundo ya lo filtró al espacio perfecto, su cerebro tomó esa decisión cuando el pase todavía estaba en camino. Lo que nosotros percibimos como una reacción fulminante es, en realidad, la ejecución de algo que ya estaba decidido. Por eso su juego parece tan sencillo. No es que sea fácil: es que, para su cerebro, en cierta forma, ya había pasado”, añade el especialista.

Esa es la gran paradoja de Messi. Cuanto más parece caminar, más intensamente está jugando. Cuando más lento va sobre la cancha, mejor entiende lo que está por suceder y eso, más que a nadie, lo acerca primero al gol.

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