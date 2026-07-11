Por José Antonio Bragayrac

Hay una imagen que acompaña a Lionel Messi desde hace casi dos décadas. Baja el ritmo. Camina. Parece ajeno al partido mientras el resto corre detrás del balón. Durante varios segundos apenas interviene y da la sensación de haberse desconectado del juego. Entonces sucede lo inesperado: recibe una pelota, rompe una defensa con un pase imposible o aparece en un espacio que nadie había visto para marcar un gol. Magia...

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: