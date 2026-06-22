22 de junio. No habrá otro día más justo para que la historia del fútbol argentino vuelva a encumbrar un nuevo hito. Si hace cuarenta años Diego Armando Maradona marcaba el ‘Gol del Siglo’ y la ‘Mano de Dios’, en el presente, Lionel Messi puede marcar el tanto que lo coloque como máximo goleador de la historia de los mundiales en solitario.

La cita ya está hecha y Messi se encargó de llegar a esa fecha a tiro de tan histórico gol. Le marcó tres a Argelia el pasado martes, con lo que alcanzó los 16 de Miroslav Klose. Bien físicamente, abrazo por sus compañeros en medio de un mal momento familiar, Leo busca seguir haciendo historia.

Será al mediodía de Perú que inicia el cruce ante Austria en el Estadio de Dallas. A las 2 de la tarde de Argentina, a las 7 de la noche en su querida Barcelona. A las 11 de la noche en Bangladesh, donde todos visten la albiceleste.

Lionel Messi

La fiesta de Messi

Dos días antes de su cumpleaños número 39, Leo puede regalarse un logro universal -a los antes ya logrados como la Copa del Mundo y Balones de Oro-. Ya un 22 de junio, con él en el campo, vencieron a Grecia en el 2010 y el mismo 24 (día de su cumpleaños) vencieron a México en el 2006 con Leo jugando los últimos minutos.

Ya son seis cumpleaños los que Leo pasa jugando un Mundial -también seis Copas América- y parece ser la mejor forma de pasar sus vacaciones. Y él mismo recordó en sus redes cómo ha pasado el tiempo con una publicación de fotos en cada uno de esos seis mundiales.

Klose llegó a los 16 tantos a los 36 años, Messi a los casi 39. Es que la vigencia del argentino es lo que más se ha destacado en toda su carrera. Desde su debut en el Barcelona, en el 2004, o desde su primera aparición mundialista, en el 2006, siempre tuvo energía para hacer lo que nadie puede dentro de un campo de juego.

Aún cuando anotar con más edad hace que el récord sea más llamativo, Leo querrá que en su torta cumpleañera del miércoles 24 hayan 17 velas mundialistas en vez de las 39 de su nacimiento. Ya es el argentino más veterano en marcar en la Copa del Mundo y salvo que juegue en el 2023 con 43 años podrá llegar a otros récords de edad, como ser el albiceleste de mayor edad (Labruna jugó con 39 años y 260 días) y el más veterano en marcar (Milla lo hizo a los 42)

La pelea con Mbappé

Y nuevamente será un día donde Messi y Mbappé crucen retos. Dos horas después del final del partido de Argentina, Francia se medirá ante Iraq en Filadelfia (4 p.m.) y en caso Leo no marque antes, Kylian puede ser quien flamee la bandera goleadora si marca tres tantos en su partido.

El francés ya marcó dos tantos en su debut ante Senegal y no es descabellado pensar que puede anotarse con un ‘hat trick’. La programación de los partidos lo puso a esperar a lo que pueda hacer Leo antes para ver quién es el primero en marcar ese gol 17.

Si no pasa este 22 de junio, todo se trasladará al viernes 26 para Mbappé, ante la Noruega de Haaland en Boston, y para el sábado 27 para Messi, ya con 39 años, ante Jordania en Dallas.

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