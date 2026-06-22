Por Christian Cruz Valdivia

22 de junio. No habrá otro día más justo para que la historia del fútbol argentino vuelva a encumbrar un nuevo hito. Si hace cuarenta años Diego Armando Maradona marcaba el ‘Gol del Siglo’ y la ‘Mano de Dios’, en el presente, Lionel Messi puede marcar el tanto que lo coloque como máximo goleador de la historia de los mundiales en solitario.

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