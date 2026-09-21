Por Redacción EC

Lionel Messi ya tiene la camiseta que utilizará en su despedida de la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste presentó en redes sociales una indumentaria especial que llevará en su última presentación con el combinado nacional, bajo el lema: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.

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