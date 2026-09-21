Lionel Messi ya tiene la camiseta que utilizará en su despedida de la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste presentó en redes sociales una indumentaria especial que llevará en su última presentación con el combinado nacional, bajo el lema: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.

El futbolista compartió un video en el que se observa el diseño de la camiseta que utilizará en una jornada especial para su carrera internacional. Messi había anunciado el pasado 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina después de más de dos décadas defendiendo la camiseta nacional.

¿Cómo es la camiseta especial de Messi?

La indumentaria conserva la tradicional identidad de la Selección Argentina, con los colores celeste y blanco como protagonistas. Sin embargo, incorpora elementos especialmente diseñados para la última presentación del capitán.

La camiseta presenta tres bastones verticales, con una franja blanca en el centro y dos celestes a los costados. A ello se suman detalles en color dorado que le dan una apariencia diferente a la habitual camiseta de la Albiceleste.

Uno de los elementos que más destaca es el número 10, ubicado en la espalda y presentado en dorado. Sobre el mismo tono aparece también el nombre “MESSI”, en referencia al dorsal que el futbolista llevó durante buena parte de su trayectoria con Argentina.

En el pecho también aparece el logo personal de Messi, mientras que en la parte posterior de la camiseta se incorpora el Sol de Mayo, uno de los principales símbolos de la identidad argentina.

El diseño busca así combinar los colores tradicionales de la Albiceleste con elementos vinculados directamente a Messi y a la historia de Argentina.

¿Cuándo será el último partido de Messi con Argentina?

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina será el martes 6 de octubre de 2026, cuando la Albiceleste enfrente a Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Messi fue incluido en la convocatoria de Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA, aunque su participación está prevista únicamente para este encuentro. La AFA confirmó que la jornada servirá como homenaje al capitán argentino.