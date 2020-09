Lionel Messi provocó alza de votos a favor de la moción de censura a Bartomeu y su directiva

Lionel Messi mantuvo en vilo a la afición del Barcelona tras enviar un burofax a la directiva para marcharse gratis del club catalán. Tras conocer que debía ir a juicio, y probablemente perder, el argentino decidió recular y quedarse a cumplir su contrato. Sin embargo, en una entrevista que le dio a Goal.com, el ’10′ disparó contra Bartomeu. Ello ha provocado que los votos a favor de la moción de censura hacia la directiva se disparen en España.

“Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas”, afirmó Messi en la citada entrevista.

Luego atacó al presidente, provocando los votos a favor de la moción de censura en contra de Bartomeu: “Y este el motivo por el que voy a seguir en el club…Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.

España: Lionel Messi y la decisión de continuar en el Barcelona | VIDEO

Según recoge el diario AS de España, hasta Joan Laporta, ex dirigente del Barcelona, ha firmado a favor de la moción de censura. El medio afirma lo siguiente: “EI torpedo de Messi a Josep Maria Bartomeu en la entrevista a goal.com en la que echaba el freno y decidía quedarse una temporada más en el Barcelona para evitar una confrontación en los tribunales ha tenido su efecto en la moción de censura que diversos grupos de animación y opinión barcelonista presentan a la junta con el apoyo de los precandidatos Jordi Farré, Lluís Fernández Alà y Víctor Font. La afluencia de socios a los puntos de recogida de firmas se disparó en la jornada de ayer y valga como ejemplo que el expresidente Joan Laporta aportó su firma de manera personal”.

Portada de Olé

Las papeletas se siguen repartiendo en todo Cataluña con la intención de conseguir un número significativo para presentarlo a los socios y conseguir la dimisión de Bartomeu.

Por otro lado, cabe destacar que las elecciones, que están previstas a partir del 15 de marzo, pero que problemas de calendario (debe coincidir con un partido en casa en fin de semana y en esa época se celebra la Semana Santa y hay un parón por selecciones) no se celebrarán como pronto hasta abril.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Messi podría superar a Pelé