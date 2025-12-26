Mientras Inter Miami se alista para iniciar la pretemporada de un 2026 en el que defenderá el título de la Major League Soccer, Lionel Messi aprovecha los últimos días de descanso en su Rosario natal. El astro argentino pasa las fiestas en su país desde hace poco más de una semana y fue Antonela Roccuzzo quien dejó ver, a través de redes sociales, los atuendos elegidos por la familia para la Nochebuena.

En medio del descanso, el entorno del ‘10’ recibió una noticia preocupante. María Sol Messi, su hermana, sufrió un accidente automovilístico tras descompensarse, lo que le provocó fracturas y quemaduras. La situación obligó a postergar su matrimonio, previsto inicialmente para el 3 de enero, mientras continúa con su proceso de recuperación en Argentina.

Lionel Messi disfruta de sus vacaciones en Rosario.

Superado el Año Nuevo, el plan de Messi es retornar a Estados Unidos en los primeros días de enero para sumarse a los trabajos del club. De acuerdo con información del diario AS, la fecha tentativa para su regreso a Fort Lauderdale sería el 7 de enero, con el objetivo de ponerse a disposición del cuerpo técnico desde el inicio de la preparación.

Inter Miami arrancará la pretemporada por esas fechas y tiene programada una gira por Sudamérica. El equipo rosado llegará a Lima el 24 de enero para enfrentar a Alianza Lima en la ‘Noche Blanquiazul’, luego visitará a Atlético Nacional el 31 de enero en Medellín y cerrará su periplo el 7 de febrero ante Barcelona SC en Guayaquil.

Inter Miami vende césped de su estadio tras ganar la MLS

El Inter Miami comenzó a despedirse del Chase Stadium, inmueble que fungió como su casa desde el nacimiento del club, y lo hizo con una iniciativa que rápidamente llamó la atención de sus aficionados. De cara a su mudanza al Miami Freedom Park en 2026, el equipo decidió poner a la venta fragmentos del césped del estadio como recuerdos oficiales.

La franquicia de la MLS, que alcanzó notoriedad mundial tras la llegada de Lionel Messi, busca que los seguidores conserven una parte simbólica del recinto donde se escribieron los primeros capítulos de su historia. La propuesta combina nostalgia, exclusividad y coleccionismo.