Por Marco Quilca León

En un fútbol actual donde prima el negocio y se olvida del pasado, hay objetos que nacen con una historia antes incluso de pisar la cancha. No necesitan un gol, una final o una épica para volverse valiosos. Basta su origen. El chimpún de Lionel Messi fabricado con residuos del Río Paraná es uno de ellos: una pieza que mezcla conciencia ambiental, marketing global y el peso simbólico del mejor jugador de su tiempo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Detrás de la historiaAclara a la audiencia como se reporteó una noticia.