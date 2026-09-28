Lionel Messi durante un partido del Inter Miami en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, Florida. Foto: EFE/Cristobal Herrera
Lionel Messi durante un partido del Inter Miami en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, Florida. Foto: EFE/Cristobal Herrera
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a demostrar su especialidad con la pelota detenida. El argentino marcó de tiro libre en la derrota de Inter Miami por 2-1 ante Columbus Crew por la MLS y alcanzó los 76 goles de tiro libre en su carrera, quedando a dos de igualar la marca histórica atribuida a Marcelinho Carioca.

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