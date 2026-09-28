Lionel Messi volvió a demostrar su especialidad con la pelota detenida. El argentino marcó de tiro libre en la derrota de Inter Miami por 2-1 ante Columbus Crew por la MLS y alcanzó los 76 goles de tiro libre en su carrera, quedando a dos de igualar la marca histórica atribuida a Marcelinho Carioca.

El tanto llegó a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Inter Miami estaba abajo en el marcador. Messi ejecutó el lanzamiento desde un ángulo muy cerrado y su zurdazo superó la barrera para terminar junto al segundo palo.

Messi ya tiene 76 goles de tiro libre

Con su nueva conquista, Messi se consolidó en el segundo lugar del registro histórico de goles de tiro libre considerado por estas estadísticas. El argentino superó los registros atribuidos a Jair Rosa Pinto, Roberto Dinamite y Juninho Pernambucano.

La clasificación queda de la siguiente manera:

Marcelinho Carioca: 78 Lionel Messi: 76 Jair Rosa Pinto: 74 Roberto Dinamite: 73 Juninho Pernambucano: 72

De acuerdo con registros especializados, Marcelinho Carioca mantiene la marca con 78 goles de tiro libre. Messi necesita dos para igualarlo y tres para superarlo.

⚽️‼️ MESSI, A DOS GOLES DE SER EL MÁXIMO GOLEADOR DE TIRO LIBRE EN TODA LA HISTORIA



7⃣8⃣ Marcelinho Carioca 🇧🇷

7⃣6⃣ Lionel Messi 🇦🇷

7⃣4⃣ Jair Rosa Pinto 🇧🇷

7⃣3⃣ Roberto Dinamite 🇧🇷

7⃣2⃣ Juninho Pernambucano 🇧🇷



En la derrota del Inter Miami ante Columbus Crew por 2-1, Leo… pic.twitter.com/QLqSkpiV5G — Diario Olé (@DiarioOle) September 28, 2026

El golazo que no alcanzó para evitar la derrota

Messi apareció cuando Inter Miami necesitaba reaccionar ante Columbus Crew. El conjunto local se había adelantado mediante un penal de Josef Martínez, pero el argentino respondió pocos minutos después con una ejecución de tiro libre que significó el 1-1 parcial.

Sin embargo, Inter Miami no pudo sostener el empate. Jamal Thiaré marcó en el tiempo añadido y Columbus Crew terminó imponiéndose por 2-1.

Así, la noche dejó un contraste para Messi: su gol volvió a ampliar una estadística individual histórica, pero no pudo evitar la derrota de su equipo.

¡GOLAAAAZO de Leoooo! 🤯🐐



Tiro libre perfecto de Leo Messi para empatar el partido. pic.twitter.com/gq5vpIBWjB — MLS Español (@MLSes) September 27, 2026

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