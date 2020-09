La permanencia de Lionel Messi en Barcelona no solo alegró a los hinchas y amantes del fútbol a nivel mundial. Las publicidades y anuncios con la imagen del argentino seguirán, al menos una temporada más, y Budweiser aprovechó la oportunidad para lanzar su nueva campaña.

“Decían que venir a España con 13 años acabaría con él. Decían que era demasiado pequeño. Ahora dicen que ya es demasiado mayor. Dicen que ha perdido el amor por la ciudad. Dicen que su cabeza está en otra parte. Dicen que es el fin de su ciclo. Dicen que la magia se ha acabado”, se escucha a lo largo de la publicidad de la marca de cerveza que tiene las imágenes de Lionel Messi.

Casi al término del video aparece Messi pateando un tiro libre y un mensaje a todos sus críticos. “La grandeza se demuestra en el campo”, se lee como mensaje final de la campaña publicitaria.

La ‘Pulga’ ya entrena con el Barcelona pensando en el inicio de la nueva temporada de LaLiga, que será en una semana. Los días de incertidumbre al parecer han pasado y el argentino podría jugar su último año como azulgrana.

Cabe señalar que el contrato de Lionel Messi con el Barcelona culmina en junio del 2021 y el astro de 33 años no estaría entre sus planes extender su vínculo. En la última entrevista concedida, el ’10′ reconoció que el último año no la pasó bien en el club y que el presidente Josep Bartomeu no cumplió con su palabra de dejarlo ir.

