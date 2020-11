Los problemas en Barcelona parecen nunca acabar. La histórica goleada y eliminación de la Champions League a manos del Bayern Múnich provocó la salida de Quique Setién. Meses después, el técnico no se guardó nada y habló de su vínculo con Lionel Messi dentro del camerino, pero generó una nueva polémica por sus declaraciones.

Setién señaló que Messi es quien manda dentro de la interna del Barcelona y el club no tiene en sus planes quitarle el liderazgo al argentino. “Leo es difícil de gestionar. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos ¡Y quién soy yo para cambiarlo! Si allí lo han aceptado durante años como es y no lo han cambiado”, explicó en diálogo con El País.

Según el programa Què T’hi Jugues de la Cadena SER, el problema entre la ‘Pulga’ y el extécnico culé explotó tras el empate contra el Celta de Vigo, resultado que le permitió al Real Madrid aumentar su ventaja como líder, que luego se concretó en la obtención del título.

“En mis 40 años en un vestuario, primero como jugador y después como entrenador, he llegado a la conclusión de que tienes 16 ó 18 hombres absolutamente comprometidos. Hay cuatro o cinco que no tienen ese entusiasmo. Luego tienes uno o dos que son complicados y retorcidos. Los he tenido como compañeros y como entrenador. Esto sí ha sido permanente en todos los equipos”, añadió.

Messi y Setién habrían tenido más de una conversación tensa, pues la ‘Pulga’ habría exigido que el entrenador trate con respeto a sus compañeros del Barcelona, a lo que el español habría respondido: “Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta”.

Ante esta nueva polémica, Ivan Rakitic, excompañero de Leo en el Barcelona, respaldó al argentino, a pesar que se dijo que ambos no tuvieron una buena relación.

“Jugadores de ese nivel son distintos a todos y los demás futbolistas lo tienen que cuidar de una manera muy especial por su capacidad para marcar las diferencias. No sabemos si en el futuro vamos a tener la suerte de volver a ver a un futbolista como Leo", indicó el volante croata.

“Me he llevado de maravilla siempre con él. Fue de los primeros que me preguntó si necesitaba algo”, concluyó el mediocampista del Sevilla.

