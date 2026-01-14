Messi está nuevamente en los ojos del mundo futbolero porque, más allá de que todavía tiene acuerdo con Inter Miami porque este 2026, ya viene siendo tentado por otro club de Arabia Saudita que le ha puesto sobre la mesa una oferta descomunal.

Lionel Messi recibió la oferta más tentadora de su carrera en Arabia Saudita (Foto: Getty Images)

Se trata del Al-Ittihad, uno de los clubes más fuertes y poderosos de la liga saudí y que, coincidentemente, es el rival del equipo de Cristiano Ronaldo (Al-Nassr). De hecho, el propio presidente del equipo, Anmar Al Haili, confirmó públicamente que su institución está dispuesta a romper cualquier precio en el mercado con tal de que llegue Lionel Messi.

(@cristiano)

Esto, por supuesto, ya que no solo tiene fines deportivos, sino mediáticos y comerciales. La oferta a Lionel Messi, según ha revelado el mismo directivo, es sin ningún tipo de restricciones en tanto a salario y duración del vínculo que quisiera tener. “Tener a Messi vale todo”, es el mensaje que se maneja en la interna del equipo.