Lionel Messi pasó desapercibido en el desarrollo del Real Madrid-Barcelona del último fin de semana. El delantero no fue determinante -como en otras jornadas del clásico español- en el esquema que envió el entrenador Quique Setién. El notorio bajón del argentino fue evidenciado a través de las críticas en los espacios especializados.

En el programa español El Chiringuito cuestionaron el trabajo del capitán de los azulgranas. “¿Dónde estaba Messi, dónde estaba el chiquitito? Estaba mirando al suelo, no ha levantado la cabeza”, se preguntaba el panelista Edu Aguirre, quien cubre al Real Madrid. “Hoy no ha sido el jardín de Messi, fue el jardín de Vinicius”, agregó Tomás Roncero.

Pero el exportero argentino, Hugo Orlando Gatti, fue más severo con Leo. "Messi es el mejor del mundo, pero cuando tiene que aparecer en un partido grande no aparece. Y a mí me duele decir esto porque es argentino y porque lo quiero. Cuando Messi parece un veterano, también dilo, campeón. Parece un ex jugador de fútbol últimamente, pero como es Messi, le sobra, porque acá se marca liviano, pero hoy es un ex jugador de fútbol, así concreto”.

Gatti también describió cómo se ha mostrado el delantero de Barcelona recientemente. “Ha perdido velocidad en el mano a mano, está vencido mentalmente, su cara es triste normalmente; pero está más triste, no contagia nada. Va perdiendo 2-0, si gana, gana la Liga; grita, algo”, agregó.

Barcelona llegaba de golear al Eibar en el Camp Nou, donde Lionel Messi anotó cuatro goles, por lo que Gatti continuó: “No tengo nada con Messi. Él, en el jardín de su casa, que es el Camp Nou, y contra ciertos equipos, parece Pelé, Maradona, Cruyff, Di Stéfano. Pero hace cuatro días jugó con Napoli y no tocó el balón. Cuando la agarra de vez en cuando te deja solo porque es un fenómeno. Hay que darle una inyección para que levante. Si Argentina piensa en Messi para que dentro de tres años, la levante, mal asunto. El tiempo será testigo”.