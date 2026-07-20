Lionel Messi rompe el silencio tras perder la final del Mundial 2026: “El dolor es muy grande”
Lionel Messi rompe el silencio tras perder la final del Mundial 2026: “El dolor es muy grande”
Por Redacción EC

La derrota ante España en la final del Mundial 2026 dejó una profunda tristeza en Argentina y también en Lionel Messi, quien estuvo muy cerca de conquistar su segundo título mundial consecutivo. Horas después del partido disputado en el MetLife Stadium, el capitán de la Albiceleste rompió el silencio con un mensaje cargado de emoción en redes sociales.

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