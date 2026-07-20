Lionel Messi rompe el silencio tras perder la final del Mundial 2026: “El dolor es muy grande”

La derrota ante España en la final del Mundial 2026 dejó una profunda tristeza en Argentina y también en Lionel Messi, quien estuvo muy cerca de conquistar su segundo título mundial consecutivo. Horas después del partido disputado en el MetLife Stadium, el capitán de la Albiceleste rompió el silencio con un mensaje cargado de emoción en redes sociales.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno“, expresó el futbolista argentino. Messi destacó que, pese al desenlace, la selección volvió a demostrar carácter en los momentos más difíciles del torneo y recordó las remontadas que llevaron al equipo hasta el último partido de la Copa del Mundo.

“Me quedo con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo“, señaló el ’10′.

Más allá de la decepción por no haber podido defender el título conseguido en Qatar 2022, Messi pidió poner en perspectiva lo alcanzado por la Albiceleste. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo“, afirmó, resaltando un logro que muy pocas selecciones han conseguido en la historia del fútbol.

Antes de cerrar su mensaje, Lionel Messi tuvo un gesto de deportividad con el nuevo campeón del mundo. El delantero felicitó a España por la conquista del título y reconoció el mérito del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que se impuso por 1-0 en la final para levantar su segunda Copa del Mundo.

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