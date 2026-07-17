Por Marco Quilca León

A los 39 años, Lionel Messi sigue liderando la tabla de goleadores del Mundial con ocho tantos. Detrás aparecen Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con siete. Más atrás asoman otras figuras como Bradley Barcola, Vinícius Júnior, Jamal Musiala y una generación de atacantes que parecen haber convertido cada partido en un festival ofensivo.

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