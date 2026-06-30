El capitán argentino dejó por unos minutos el fútbol para aparecer en una producción cinematográfica junto al actor británico que interpreta a Spider-Man. (Captura)
El capitán argentino dejó por unos minutos el fútbol para aparecer en una producción cinematográfica junto al actor británico que interpreta a Spider-Man. (Captura)
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a ser noticia en todo el mundo, aunque esta vez lo hizo alejado de la cancha y sin llevar la camiseta ‘10′ de Argentina en el Mundial 2026. El capitán de la ‘Albiceleste’ sorprendió con una aparición especial en un comercial de Marvel junto al actor Tom Holland, protagonista de la saga Spider-Man.

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