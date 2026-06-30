Lionel Messi volvió a ser noticia en todo el mundo, aunque esta vez lo hizo alejado de la cancha y sin llevar la camiseta ‘10′ de Argentina en el Mundial 2026. El capitán de la ‘Albiceleste’ sorprendió con una aparición especial en un comercial de Marvel junto al actor Tom Holland, protagonista de la saga Spider-Man.

El astro argentino fue la figura principal de un divertido spot de Sony Pictures para promocionar Spider-Man: Brand New Day, la nueva película del superhéroe arácnido que llegará a los cines a finales de julio.

En la escena, el futbolista aparece ingresando a un bar de Nueva York, donde Peter Parker, interpretado por Tom Holland, queda completamente sorprendido al reconocerlo. “¿Eres Messi?”, le pregunta el actor británico, mientras el argentino responde con su habitual tranquilidad y protagoniza un inesperado encuentro con Spider-Man.

Messi y Spider-Man sobrevuelan los cielos de Manhattan. (Captura)

El comercial muestra una faceta diferente del campeón del mundo. Lejos de la concentración y la presión de los grandes partidos, Messi se anima al humor y termina siendo llevado por Spider-Man a recorrer los cielos de Manhattan, en una secuencia con efectos digitales que lo convierte en parte del universo Marvel.

La escena más comentada muestra al ‘10’ reaccionando con sorpresa mientras sobrevuela la ciudad entre edificios. Una imagen poco habitual del delantero, acostumbrado a dominar escenarios deportivos, pero que esta vez apareció como un protagonista más de una historia de superhéroes.

SOBRE EL AUTOR