Messi puso punto final a su historia con Argentina, pero su bolígrafo parece contar otra historia. Foto: Captura de video/Lionel Messi
Messi puso punto final a su historia con Argentina, pero su bolígrafo parece contar otra historia. Foto: Captura de video/Lionel Messi
Por Redacción EC

Lionel Messi decidió despedirse de la Selección de Argentina de una manera muy personal: escribió a mano una carta cargada de recuerdos, emociones y agradecimientos después de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste. Sin embargo, un curioso detalle en la fotografía que acompañó su mensaje no tardó en llamar la atención de los fanáticos.

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