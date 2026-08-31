Lionel Messi decidió despedirse de la Selección de Argentina de una manera muy personal: escribió a mano una carta cargada de recuerdos, emociones y agradecimientos después de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste. Sin embargo, un curioso detalle en la fotografía que acompañó su mensaje no tardó en llamar la atención de los fanáticos.

Junto a las hojas donde Messi escribió su despedida aparece un bolígrafo dorado con una figura del Giratiempo de Harry Potter, el objeto mágico que en la saga permite regresar en el tiempo. La coincidencia rápidamente generó comentarios por el particular momento en que apareció: justo cuando el capitán argentino ponía punto final a su historia con la selección.

¿Fue intencional? No existe información que permita afirmarlo. Messi tampoco explicó si el bolígrafo tenía algún significado especial, por lo que, al menos por ahora, todo apunta a una curiosa coincidencia que cobró relevancia por el simbolismo del objeto.

El detalle, además, tiene una conexión con la familia Messi. Antonela Roccuzzo es conocida por su afición a Harry Potter y ha mostrado en distintas ocasiones su gusto por la saga creada por J. K. Rowling. Incluso lleva tatuada una Snitch Dorada, uno de los elementos más reconocibles de este universo.

Datazo ñoño:

La lapicera de Messi tiene un GIRATIEMPOS, un elemento de la saga de Harry Potter que te permite volver atrás en el tiempo para vivir momentos nuevamente.

¿El capitán lo pensó? ¿O agarró la primera lapicera de Antonella que encontró? No sé. Pero me parece INCREIBLE. pic.twitter.com/sczqcim0Pe — Lau Corriale 🎙⚽️ (@LauCorriale) August 31, 2026

La esposa de Messi también ha visitado junto a sus hijos espacios dedicados a Harry Potter en los parques de Universal en Orlando, por lo que no resulta extraño que algún objeto inspirado en la saga forme parte de las pertenencias de la familia.

Así, mientras Messi escribía una de las cartas más importantes de su carrera, un pequeño Giratiempo quedó registrado a su lado. Nadie sabe si fue una simple casualidad o si hubo alguna intención detrás, pero la imagen dejó una coincidencia difícil de ignorar: el argentino se despedía de la selección mientras tenía junto a él un objeto asociado, precisamente, con la posibilidad de volver al pasado.

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