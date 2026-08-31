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Resumen

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La conmovedora carta de Enzo Fernández a Messi que emociona a todos. (Foto: Agencias)
La conmovedora carta de Enzo Fernández a Messi que emociona a todos. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina y, casi de inmediato, comenzaron a aparecer los mensajes de despedida de sus compañeros. Uno de los más emotivos fue el de Enzo Fernández, quien publicó una extensa carta para recordar la relación que construyó con el capitán de la Albiceleste y agradecerle por haberlo acompañado desde sus primeros días en el equipo nacional.

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