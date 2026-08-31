Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina y, casi de inmediato, comenzaron a aparecer los mensajes de despedida de sus compañeros. Uno de los más emotivos fue el de Enzo Fernández, quien publicó una extensa carta para recordar la relación que construyó con el capitán de la Albiceleste y agradecerle por haberlo acompañado desde sus primeros días en el equipo nacional.

Enzo comenzó su mensaje recordando que Messi ya era su ídolo mucho antes de que ambos compartieran un vestuario. Cuando el delantero anunció su renuncia a la selección en 2016, el entonces juvenil de River Plate hacía cuentas entre las edades de ambos para imaginar si algún día tendría la oportunidad de jugar junto a él. Ese sueño terminó cumpliéndose años después, de una manera que el propio mediocampista nunca imaginó.

“No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos”, escribió Fernández. El mediocampista destacó que la experiencia de coincidir con Messi terminó siendo mucho más que compartir una cancha: encontró en él a una persona que lo hizo sentir cómodo desde su llegada a la selección.

En ese sentido, una de las frases que más conmovió fue el agradecimiento por los gestos que Messi tuvo con él. “Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca”, señaló Enzo, quien también recordó que llegó al plantel con la ilusión de jugar junto a su máximo referente y terminó compartiendo con él uno de los mayores logros de su carrera: el título mundial.

La despedida también tuvo un tono de nostalgia. Fernández reconoció que le cuesta imaginar una próxima concentración sin Messi adelante, con la camiseta número 10. “Qué suerte tuve, Leo”, escribió antes de agradecerle por todo lo que le enseñó y por permitirle compartir una parte de su historia. Finalmente, cerró con una frase que resume el sentimiento de una generación de futbolistas: “Te vamos a extrañar mucho, capitán”.

La carta de Enzo adquiere un significado especial porque completa un círculo que comenzó cuando era apenas un adolescente. Diez años después de aquel mensaje que escribió cuando Messi había renunciado por primera vez a la selección, el mediocampista pudo cumplir el sueño de compartir vestuario con su ídolo, ganar un Mundial a su lado y ahora despedirlo como uno de sus compañeros.

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