Lionel Messi EN VIVO | Reacciones en Argentina y el mundo tras anunciar que deja la Albiceleste
11:54
- “ Felicidades Lionel Messi por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha definido nuestro hermoso deporte. Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de @afaseleccion (selección argentina) y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa ”, escribió Infantino en Instagram.
11:54
- Presidente de la FIFA se pronuncia tras retiro de Messi de la selección argentina
- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , felicitó a Lionel Messi por su trayectoria en la selección mayor de Argentina, con la que ganó un Mundial (2022), dos Copas América (2021 y 2024) y la Finalissima (2022).
11:44
- El sentido mensaje de Enzo Fernández a Messi: “Te vamos a extrañar mucho, capitán”
- “Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera. Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo. Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia. Te vamos a extrañar mucho, capitán”, escribió en Instagram.
10:47
- El mensaje final de Messi
- “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”. Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.
10:45
- El agradecimiento de Messi
- “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”.
10:40
- “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, añadió.
10:39
- “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección. Fue una decisión que dolió y me duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, escribió Messi en el post compartido en Instagram.
10:37
- El capitán de la ‘Albiceleste’, campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en el Mundial 2026, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales explicando los motivos de esta decisión.
10:36
- El futbolista argentino Lionel Messi anunció el lunes 31 de agosto que se retira de la selección de su país después de 21 años. Sigue las reacciones y últimas noticias en esta nota de El Comercio.
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