Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a ser protagonista en el Mundial 2026, no solo por su rendimiento dentro del campo, sino también por la emotiva reacción que tuvo tras marcar su primer gol. El capitán argentino no pudo contener las lágrimas luego de abrir el marcador a los 16 minutos, una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo y que despertó interrogantes sobre su significado.

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