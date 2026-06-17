Lionel Messi volvió a ser protagonista en el Mundial 2026, no solo por su rendimiento dentro del campo, sino también por la emotiva reacción que tuvo tras marcar su primer gol. El capitán argentino no pudo contener las lágrimas luego de abrir el marcador a los 16 minutos, una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo y que despertó interrogantes sobre su significado.

Tras el partido, el propio Messi explicó el motivo de su emoción y dejó en claro que no estuvo relacionada con lo deportivo. “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, señaló, sin dar mayores detalles sobre la situación personal que atraviesa.

En diálogo con su excompañero Juan Pablo Sorín, quien lo entrevistó en la zona mixta, el rosarino profundizó sobre el momento y resaltó el papel de su entorno. “Sí, sí... La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos, que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz”, afirmó.

Además, Messi sorprendió al revelar quién es el deportista que lo inspira en esta etapa final de su carrera. “Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, soy muy parecido en ese sentido, siempre quiero dar el máximo”, comentó.

Finalmente, reflexionó sobre su presente y su legado: “Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa, he llegado más de lo que podría haber llegado. Todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”.