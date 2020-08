Algo es seguro. En el año 2000, el apellido Messi no significaba nada en el FC Barcelona. Veinte año después, la postura de la directiva blaugrana parece no cotizar en la bolsa de sentimientos y ha generado un clima de tanta inestabilidad, que el nombre Barcelona está cerca de no significar nada para el pequeño Lionel. Mucha agua corrió debajo del puente en las dos últimas décadas, sin embargo, el inicio y el final de la era Messi en el Barza está cogiendo la misma tonalidad: papeleos innecesarios, desacuerdos, confusiones y un ambiente de guerra fría que tiene en vilo a varios millones de hinchas en el mundo.

Ahora que parece innegable que la ‘Pulga’ tiene la cabeza lejos de la ciudad Condal, y que no quiere ser parte del proyecto deportivo del nuevo técnico Ronald Koeman, es propicio citar todas las ocasiones en las que el astro argentino pudo coger sus maletas y salir del Camp Nou. ¿Es cierto que Valdano estuvo cerca de llevarlo al Real Madrid? ¿Cuánto quería pagar Massimo Moratti para llevarlo al Inter de Milán? ¿Qué produjo la interacción de Leo y el Chelsea en Instagram?

El primer contrato

Para los que creen que el arribo de Lionel Messi a Barcelona tras dejar su natal Rosario fue una historia emotiva, solo les han contado el resumen de una película romántica. La biografía escrita por el periodista Guillem Balagué y publicada en el 2014 reseña muy bien todos los padecimientos que tuvo que pasar la familia Messi-Cuccitini cuando se instaló en la capital de Cataluña.

Primero, tras la popular firma de un compromiso en una servilleta por Carles Rexach, entonces director deportivo del FC Barcelona, se formalizó un contrato que estipulaba el pago de 100 millones de pesetas (más de 600 mil euros) al año, trabajo para el padre Jorge Messi y condiciones que iban mejorando con el paso de los años. Además, de la promesa de seguir el tratamiento hormonal para que Leo creciera al menos hasta 1.67 metros. Llegaría, luego, hasta los 1.69 metros.

Sin embargo, la burocracia de inicios de siglo fue el primer rival que tuvo que driblear Messi en el club, que es más que un club. Por su edad, lo instalaron en el Infantil A y compartió entrenamientos con Gerard Piqué, Cesc Fábregas y Víctor Vásquez. Por ser jugador extranjero, Leo no podía participar de los campeonatos nacionales que disputaba esa categoría, la cual había ganado fama consiguiendo arrasar todos los títulos en juego. A lo mucho disputó un torneo amistoso en Portugal, donde quedaron en tercer lugar.

Fue ubicado en el Infantil B, y mientras disputaba su segundo encuentro sufrió la fractura del peroné izquierdo. De marzo del 2001 a junio del mismo año se la pasó en recuperación. Paralelo a esto, Jorge Messi sentía que las promesas no se cumplían cabalmente. Le tuvo que escribir una carta al presidente del club Joan Gaspart para que atendiera su caso.

Lionel Messi llegó a Barcelona en el año 2000 a pasar unas pruebas. Se quedó en el equipo desde enero del 2001. (Foto: Captura de YouTube)

Encima, el nuevo director general del FC Barcelona, Javier Pérez Farguell, se puso al corriente del contrato de Messi siendo un canterano y buscó hacerle modificaciones. De cien millones de pesetas, ahora el club pensaba abonarles veinte millones (120 mil euros). Se le comunicó a Jorge Messi que había un límite salarial para los jugadores de los equipos base que no se podía superar.

Tras muchas reuniones, las posturas se endurecieron. El papá de Leo pedía que se respetara el contrato inicial, y un directivo se atrevió a vociferar: “Pero ¿quién se ha creído que es este crío? ¿Maradona? Le finiquitamos y que se vaya a Argentina”. La respuesta de parte de Jorge Messi encendió la charla. “Creo que vamos a ir al Madrid”.

Era cierto. Jorge Valdano, por entonces director deportivo del club merengue, se puso en contacto con el entorno de los Messi y, aunque no hubo oferta inicial, sugirió pagar un poco más de los veinte milones de pesetas que quería pagar el FC Barcelona. La única condición del trato era que no moverían un dedo para sacarlo del club blaugrana. Las relaciones entre los clásicos rivales de España eran hóstiles porque meses antes Figo había pasado de un lado a otro, y no querían echarle más gasolina al fuego.

Messi se irá del Barcelona. (Foto: AFP)

Ambas partes tuvieron que retroceder en sus propuestas para llegar a un acuerdo final. En medio de toda la disputa, Jorge Messi se enteró que toda la comitiva que se encargó de que Lionel llegara al club estaba pidiendo una comisión altísima por la transferencia, aún cuando el tránsfer internacional de Newell’s Old Boys tardó meses en llegar a las oficinas del Camp Nou. La sinceridad de Messi padre y Farguell pudo concretar la firma de un nuevo contrato el 5 de diciembre del 2001.

Messi pasó a cobrar el límite salarial del Barcelona B, su familia recibió un préstamo para arreglar su casa y Jorge -desde entonces- pasó a manejar todos los asuntos de su hijo. Jorge Valdano no obtuvo una respuesta positiva y la ‘Pulga’ se quedó en el club -al menos- hasta mediados del 2020.

Papelito manda

Otro momento que explica la relación entre la directiva del FC Barcelona y Lionel Messi sucedió en el verano europeo del 2005. Esta era la situación. Leo había sido campeón del Mundial Sub 20 con Argentina, ya había jugado partidos la temporada anterior en la Liga española y Champions League, pero nuevamente la burocracia le ponía trabas. ¿Qué sucedía? La ‘Pulga’ tenía solo pasaporte argentino.

“El Barcelona argumentaba que Messi era un «asimilado», una figura contemplada en la normativa de la Federación Española: futbolista nacido fuera de la Unión Europea con cinco temporadas en los equipos inferiores del club. La Federación no lo tenía tan claro, la regla era ambigua”, cuenta Balagué en la biografía de Messi.

Los tres jugadores extracomunitarios del equipo eran Ronaldinho, Rafael Márquez y Samuel Eto’o. Leo no tenía espacio para jugar en el equipo de Frank Rijkaard. Desde las oficinas no querían arriesgar que algún equipo les impugnara el partido por mala alineación de Messi, y entonces dejó de ser tomado en cuenta por el entrenador holandés. No estuvo en la Supercopa de España 2005 contra el Real Betis y se perdió los primeros partidos de LaLiga en la temporada 2005-2006.

Se pensó en cederlo a otro club por una temporada. Entre los postulantes estaba el PSV Eindhoven tulipán. Esta ocasión, hay que aclararlo, pudo ser el encuentro en un mismo equipo de Messi y Jefferson Farfán. También se pensó en darlo a préstamo al Espanyol, donde jugaba su compañero de selección Pablo Zavaleta.

El Inter de Milán, entonces, entró en la puja no solo por tenerlo a préstamo sino por comprar su pase. Sin embargo, el 24 de agosto de ese 2005 algo cambió para siempre. En el partido por el Trofeo Joan Gamper contra la Juventus, Lionel Messi jugó de forma descomunal y las gradas del Camp Nou vitorearon su nombre. La ‘Vecchia Signora’ de Fabio Capello, Del Piero, Ibrahimovic, Cannavaro y Vieira fue su primera víctima, su presentación oficial al mundo blaugrana con un juego maravilloso.

Leo fue elegido el mejor jugador del partido. Capello, enterado de su situación, habló con Rijkaard tras el final. “Estoy interesado en este jugador, es muy bueno, quiero a alguien como él. Si no hacen nada con él, déjenoslo a nosotros. En cualquier otro equipo sería titular”, dijo.

Frente a las cámaras, el entrenador italiano se deshizo en halados para Messi y soltó lo que muchos confirmamos en los siguientes años. “Hoy ha nacido una entrella”. Juventus también quiso tenerlo en sus filas y puso dinero sobre la mesa. En tanto, fue la oferta millonaria del Inter de Milán la que sedujo al entorno del crack argentino.

Con Massimo Moratti como su presidente, los ‘neroazurras’ ofrecían en triple de salario que le pagaba el FC Barcelona y no temían a la cláusula de salida valorizada en 150 millones de euros. En una reunión entre Jorge Messi y el entonces presidente blaugana Joan Laporta, éste le intentó convencer con estas palabras. “Mira, querrás dinero por tu hijo, evidentemente, y le asegurarán la vida; pero es que aquí también tendrá la vida asegurada desde el punto de vista económico y, además, conseguirá la gloria”, le dijo.

Moratti se encontró con Laporta en una cena en Madrid y volvió a insistir por la venta. El titular catalán fue enfático y respondió que no pensaban soltar a Messi. El Inter decidió seguir tentando con millones al padre de Leo, quien pidió una reunión con el director deportivo Txiki Begiristain para hablar sobre el tema, y solo se consiguió que el caso se complicara.

Messi contra la Juventus en el Trofeo Gamper del 2005. (Foto: Agencias)

Un día después del partido que la ‘Pulga’ jugó contra el Werder Bremen en la Champions League, se reunieron en una oficina del Camp Nou el presidente Joan Laporta, Ferran Soriano, Txiki Begiristain, Alejandro Etxebarría (el conseguidor del club, muy respetado por Leo y los futbolistas) y Jorge Messi. Con todos los presentes, se le volvió a comunicar la postura del club al padre del jugador. El Inter prometía millones, y el FC Barcelona aparte de dinero le daría gloria a su carrera.

Entre otras cosas, en aquella reunión, los Messi consiguieron tener trato directo con Laporta, le prometieron que tendría más minutos que cualquier jugador en su puesto de extremo derecho y así consiguieron que la oferta del Inter de Milán se desestimara. Con el nuevo contrato firmado, la familia de Messi pudo abandonar el departamento en la gran Vía Carles III y comprarse una casa con jardín en la residencial zona de Castelldefels, donde también vivía Ronaldinho.

Se mantuvo la cláusula de salida de 150 millones de euros y, con ayuda de Joan Gaspart, se agilizaron los trámites para que la Real Federación Española habilitara a Lionel Messi para que juegue en la Liga española. Además, el 26 de setiembre del 2005, la ’Pulga’ se convirtió en ciudadano español y pasó a ser un jugador comunitario para todos los torneos de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Asunto solucionado.

El click que se hizo viral

Existieron muchos rumores sobre una posible salida de Lionel Messi en los últimos años. Se habló que dejaría el club tras la partida de Pep Guardiola. Que el fracaso del proyecto Vilanova-Roura no lo convenció. Y que tras la temporada 2013-2014 en la que no consiguió ningún título, su entorno comenzó a buscarle otro equipo. Sumado a este mal clima deportivo, la Hacienda del gobierno español lo llevó a los tribunales por evitar pagar impuestos por representación de imagen.

Para la campaña 2014-2015, el club ficha a Luis Enrique, ya contaba con Neymar y contrata a Luis Suárez buscando que Messi se sintiera más cómodo. Los resultados no llegaron de inmediato. Con el Real Madrid coronándose campeón de la Champions League y el Mundial de Clubes, y tras la premiación de Cristiano Ronaldo como Balón de Oro por segundo año consecutivo, en enero del 2015 estallaron las redes sociales.

Lionel y Jorge Messi asisten a los tribunales españoles. (Foto: Agencias)

“Y Leo Messi empezó a seguir al Chelsea en Instagram”, publicó el Diario Sport de España. En seguida, millones de hinchas hicieron trending topic el ‘Follow’ y los rumores de una posible salida del club blaugrana comenzaron a relucir. El 5 de enero, además, el club despidió a Andoni Zubizarreta en el cargo de director deportivo, y Carles Puyol puso su cargo a disposición como director adjunto de la misma área.

Para acrecentar dudas, la cuenta de Instagram de Messi también comenzó a seguir a Filipe Luis y a Courtois, jugadores del Chelsea. El silencio sísmico del club y el jugador hizo crecer el rumor. Los rotativos ingleses adelantaron noticias de la posible venta. “El monto global del fichaje asciende a 640 millones de euros, incluyendo el salario del jugador para los próximos seis años”, según el Diario El País de España.

La cláusula de salida, en ese entonces, ascendía a 250 millones de euros. Y el Chelsea amenazaba con pagarlos para hacer con los servicios del jugador argentino. Lo que sucedió luego fue visto por todo el mundo. El proyecto deportivo de Luis Enrique prosperó en el Barcelona. Messi conformó un perfecto tridente con Luis Suárez y Neymar (La ‘MSN’) y ganaron al final de la temporada el triplete con la Liga española, Copa del Rey y Champions League.

En agosto del 2020, Messi envió un Buro-fax al club informando que desea salir del FC Barcelona. Seguimos informando sobre el caso.

