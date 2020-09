Lionel Messi confirmó que se quedará en el Barcelona. Después de días cargados de incertidumbre, el capitán de los azulgranas anunció que permanecerá en la entidad catalana a pesar de expresar el deseo de marcharse a través de un burofax enviado al club el pasado 25 de agosto. El delantero brindó una entrevista al portal Goal.

“Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”, declaró.