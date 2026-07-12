Por Marco Quilca León

Hay futbolistas que juegan los Mundiales. Hay otros que los ganan. Y luego está Lionel Messi, que decidió reescribirlos. Seis Copas del Mundo después de aquel adolescente de cabello largo que debutó en Alemania 2006, el capitán argentino ya no persigue marcas: las colecciona. En la victoria 3-1 sobre Suiza, en los cuartos de final del Mundial 2026, necesitó apenas un pase para que Alexis Mac Allister abriera el marcador y para completar una obra que parecía inalcanzable: convertirse en el máximo asistidor en la historia del torneo más importante del fútbol, con 11, superando al alemán Fritz Walter.

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