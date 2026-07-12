Hay futbolistas que juegan los Mundiales. Hay otros que los ganan. Y luego está Lionel Messi, que decidió reescribirlos. Seis Copas del Mundo después de aquel adolescente de cabello largo que debutó en Alemania 2006, el capitán argentino ya no persigue marcas: las colecciona. En la victoria 3-1 sobre Suiza, en los cuartos de final del Mundial 2026, necesitó apenas un pase para que Alexis Mac Allister abriera el marcador y para completar una obra que parecía inalcanzable: convertirse en el máximo asistidor en la historia del torneo más importante del fútbol, con 11, superando al alemán Fritz Walter.
Hay futbolistas que juegan los Mundiales. Hay otros que los ganan. Y luego está Lionel Messi, que decidió reescribirlos. Seis Copas del Mundo después de aquel adolescente de cabello largo que debutó en Alemania 2006, el capitán argentino ya no persigue marcas: las colecciona. En la victoria 3-1 sobre Suiza, en los cuartos de final del Mundial 2026, necesitó apenas un pase para que Alexis Mac Allister abriera el marcador y para completar una obra que parecía inalcanzable: convertirse en el máximo asistidor en la historia del torneo más importante del fútbol, con 11, superando al alemán Fritz Walter.
LEE: Como la Italia de Giuseppe Meazza y el Brasil de Pelé: La estadística a la que Argentina se aferra para soñar con el bicampeonato en el Mundial 2026
No fue un récord aislado. Fue el quinto gran registro absoluto que cayó bajo su nombre en esta Copa del Mundo. Messi ya es el futbolista con más partidos disputados, más minutos jugados, más victorias, más goles y ahora también más asistencias en la historia del torneo. Una colección estadística que probablemente necesite décadas para encontrar un nuevo aspirante.
‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 12, 2026
MESSI 🇦🇷 da una asistencia ante Suiza y llega a 11 en la Copa del Mundo: es el MÁXIMO asistente en TODA la historia del torneo.
MESSI 🇦🇷 — 11
Fritz Walter 🇩🇪 — 10
Kopa 🇫🇷 — 8
Seeler 🇩🇪 — 8
Maradona 🇦🇷 — 8 pic.twitter.com/gF7zFMxe6Z
Lo extraordinario no son solo los números. Es el tiempo que necesitó para construirlos. Porque ningún otro futbolista recorrió seis Mundiales siendo protagonista en todos ellos. Desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026, Messi pasó de ser la joven promesa de José Pekerman al líder absoluto de una generación campeona del mundo y ahora al veterano que sigue resolviendo partidos con la misma claridad que hace veinte años.
La asistencia frente a Suiza fue una postal de esa evolución. Ya no necesita recorrer cincuenta metros con la pelota pegada al pie para desequilibrar. Le basta un toque preciso, una lectura distinta al resto y la paciencia para esperar el momento exacto. El córner ejecutado para el gol de Mac Allister amplió una estadística que ya parecía intocable y confirmó otra faceta de su legado: además del máximo goleador de los Mundiales con 21 tantos, también es el mejor constructor de goles que haya conocido el torneo.
En el camino dejó atrás registros que durante décadas parecían patrimonio exclusivo de leyendas como Miroslav Klose, Pelé o Diego Maradona. El argentino superó el récord histórico de goles mundialistas, amplió la marca de triunfos y ahora también domina el apartado de asistencias, un rubro que refleja una de las mayores virtudes de su carrera: hacer mejores a quienes juegan a su lado.
¡¡GOLPEA ARGENTINA DE ARRANQUE!! GRAN CENTRO DE LEO MESSI Y CABEZAZO DE MAC ALLISTER PARA EL 1-0 VS. SUIZA.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9hZ1Z1NBTT
El clásico ante Inglaterra en el horizonte
Pero el Mundial rara vez concede tiempo para celebrar. Apenas terminó la sufrida clasificación frente a Suiza, el horizonte ya mostró un escenario cargado de simbolismo. Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales, un duelo que trasciende cualquier contexto deportivo y que ocupa un lugar especial en la memoria colectiva del fútbol argentino.
Las referencias son inevitables. El partido de México 1986 con la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, la eliminación por penales en Francia 1998, el cruce en octavos de final de 1966 marcado por la expulsión de Antonio Rattín y, mucho antes, la tensión histórica entre ambos países. Cada enfrentamiento alimentó una rivalidad que convirtió a Inglaterra en mucho más que un rival para Argentina.
Paradójicamente, Messi nunca enfrentó a la selección inglesa en un partido oficial con la camiseta albiceleste. Después de más de dos décadas defendiendo a su país, el destino reservó ese capítulo para el sexto y probablemente último Mundial de su carrera. Un detalle que vuelve todavía más especial la semifinal que se disputará el miércoles en Atlanta.
La diferencia con otras épocas es que Messi ya no necesita comparaciones para sostener su figura. Durante años convivió con el peso de la sombra de Maradona. Ganar el Mundial de Qatar modificó esa discusión y este recorrido en 2026 terminó por colocar su nombre en un espacio propio, uno donde los récords ya no sirven para medirlo, sino para explicar la dimensión de una carrera imposible de repetir.
#OJOALDATO - Con 8 goles y 2 asistencias, Messi llega a 10 participaciones directas de gol en el Mundial 2026, como ya hizo en 2022 (7+3).— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 12, 2026
Solo DOS jugadores han sumado 10+ participaciones directas en dos Mundiales distintos en TODA la historia:
MESSI 🇦🇷 — 2022 (10) y 2026 (10)… pic.twitter.com/nFIdWb6vC0
Porque las cifras cuentan una parte de la historia. Los seis Mundiales, las 11 asistencias, los goles, los partidos y las victorias ayudan a comprender la magnitud del recorrido. Pero hay algo que las estadísticas no registran: la capacidad de seguir decidiendo encuentros cuando el físico ya no acompaña como antes y cuando todos los rivales preparan un plan exclusivamente para detenerlo.
Ahora le queda un desafío más. Inglaterra aparece como el último gran clásico antes de otra posible final del mundo. Si Argentina vuelve a avanzar, Messi no solo habrá acercado a la Albiceleste al bicampeonato consecutivo. También habrá añadido un capítulo más a una historia que hace tiempo dejó de escribirse con tinta y empezó a grabarse directamente en la memoria del fútbol.
********
SOBRE EL AUTOR
Periodista en Deporte Total de El Comercio desde 2018, el mismo año que Perú cumplió el sueño de volver a un Mundial. Siete años en el diario con coberturas de Eliminatorias, Copa América, Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, en vivo y streaming. Ver más
marco.quilca@comercio.com.pe
@MarcoQuilca_06
Seguir temas
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.