La historia de Lionel Messi en los Mundiales también puede contarse a través de su evolución dentro y fuera del campo. En Alemania 2006, el joven argentino sorprendía con su característico cabello largo y su frescura futbolística, logrando anotar su primer gol en la competición. Era apenas el inicio de una carrera que prometía marcar época.

Para Sudáfrica 2010, ya con un look más sobrio y consolidado como estrella, Messi no logró marcar, aunque fue el eje del juego ofensivo de la selección. En Brasil 2014, con una imagen más madura, lideró a Argentina hasta la final y firmó cuatro goles, siendo clave en el camino hacia el subcampeonato.

En Rusia 2018, alternando barba y un estilo más experimentado, anotó un gol en un torneo complicado para la albiceleste. Sin embargo, su redención llegaría en Qatar 2022, donde con un look más pulido y liderazgo absoluto, firmó siete goles y condujo a Argentina al título mundial, coronando así una carrera legendaria.

Ahora, en el Mundial 2026, Messi mantiene su vigencia tanto en su juego como en su presencia. Con tres goles hasta el momento, el capitán argentino sigue ampliando su legado, demostrando que su historia en las Copas del Mundo aún no ha terminado.