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Look de Lionel Messi en el Mundial Alemania 2006.
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Look de Lionel Messi en el Mundial Alemania 2006.
  • Look de Lionel Messi en el Mundial Alemania 2006.
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    Look de Lionel Messi en el Mundial Alemania 2006.

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    Look de Lionel Messi en el Mundial Alemania 2006.

  • Look de Lionel Messi en el Mundial Sudáfrica 2010.
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    Look de Lionel Messi en el Mundial Sudáfrica 2010.

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    Look de Lionel Messi en el Mundial Sudáfrica 2010.

  • Look de Lionel Messi en el Mundial Brasil 2014.
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    Look de Lionel Messi en el Mundial Brasil 2014.

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    Look de Lionel Messi en el Mundial Brasil 2014.

  • Look de Lionel Messi en el Mundial Rusia 2018.
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    Look de Lionel Messi en el Mundial Rusia 2018.

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    Look de Lionel Messi en el Mundial Rusia 2018.

  • Look de Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022.
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    Look de Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022.

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    Look de Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022.

  • Look de Lionel Messi en el Mundial 2026.
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    Look de Lionel Messi en el Mundial 2026.

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    Look de Lionel Messi en el Mundial 2026.

Por Redacción EC

La historia de Lionel Messi en los Mundiales también puede contarse a través de su evolución dentro y fuera del campo. En Alemania 2006, el joven argentino sorprendía con su característico cabello largo y su frescura futbolística, logrando anotar su primer gol en la competición. Era apenas el inicio de una carrera que prometía marcar época.

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