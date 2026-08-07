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Resumen

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Guillermo Hoyos quedó maravillado con el rendimiento de Lionel Messi en su regreso al Inter Miami tras el Mundial. (Foto: Agencias)
Guillermo Hoyos quedó maravillado con el rendimiento de Lionel Messi en su regreso al Inter Miami tras el Mundial. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Lionel Messi volvió a demostrar que su talento no entiende de escenarios ni de edades. El argentino marcó dos goles y participó en otro en la victoria por 4-2 del Inter Miami sobre Atlético de San Luis, en el debut de ambos equipos en la Leagues Cup. Su actuación provocó la admiración de Guillermo Hoyos, técnico del conjunto estadounidense, quien encontró una particular manera de describir lo que había visto sobre el campo.

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