Lionel Messi volvió a demostrar que su talento no entiende de escenarios ni de edades. El argentino marcó dos goles y participó en otro en la victoria por 4-2 del Inter Miami sobre Atlético de San Luis, en el debut de ambos equipos en la Leagues Cup. Su actuación provocó la admiración de Guillermo Hoyos, técnico del conjunto estadounidense, quien encontró una particular manera de describir lo que había visto sobre el campo.

“No hay calificativos”, señaló Hoyos después del encuentro. El entrenador argentino contó que sus propios jugadores le mostraron nuevamente el primer gol de Messi y quedó maravillado con la ejecución. “Los que hemos jugado al fútbol sabemos cómo es. Si habláramos de pintura, sería Picasso”, afirmó el estratega, comparando al capitán argentino con uno de los artistas más importantes de la historia.

El primer tanto de Messi fue precisamente una muestra de aquello que Hoyos quiso explicar. El delantero recibió el balón dentro del área y resolvió con una definición de enorme precisión. El segundo llegó posteriormente para completar su doblete y encaminar una victoria importante para el Inter Miami en el inicio de la competición que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX.

Creó la jugada y la ejecutó... GOOOOL de Leo Messi.



Doblete del 🐐🇦🇷 a favor de @InterMiamiCF en @LeaguesCup.



¡Gran remate de zurda! pic.twitter.com/ofZUcAHiCD — MLS Español (@MLSes) August 6, 2026

Pero la influencia de Messi no terminó en sus dos goles. El argentino también ejecutó un tiro de esquina que Micael convirtió en el cuarto tanto del equipo. Además, Noah Allen tuvo una actuación destacada con tres asistencias, una de ellas precisamente para el primer gol del capitán argentino.

Para Hoyos, la actuación de Messi vuelve a confirmar que todavía puede marcar diferencias con recursos que pocos futbolistas poseen. El entrenador, que asumió el mando del Inter Miami, deberá ahora preparar al equipo para la segunda jornada de la Leagues Cup, ante Monterrey. Y después de una presentación así, la expectativa vuelve a estar puesta en el mismo protagonista: ese futbolista al que su técnico, sin dudarlo, comparó con Picasso.

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